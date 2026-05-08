Bejelentés az OTP-től: több digitális szolgáltatás is leállhat májusban

Az Origo arról számol be , hogy az OTP az ügyfélelvárások teljesítése, illetve a Magyar Nemzeti Bank (MNB) bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai alapján adta ki a tájékoztatást a tervezett leállásokról. A tervezett bankszünnapok ez alkalommal is digitális fejlesztések megvalósításához kötődnek, melyek miatt átmeneti kiesés várható egyes szolgáltatások elérhetőségében.

Ez májusi bankszünnapi menetrend – tájékoztat az OTP

A bank tájékoztatása alapján a leállások az alábbi időpontokat érintik:

május 9.,

május 30.,

majd június 6.

Mindhárom napon éjféltől számítva várhatóan kétórás kiesésre kell készülni.

A karbantartások elsősorban az üzleti ügyfelek által használt digitális rendszereket érintik.

A lap az OTP közlése alapján azt írja, hogy a jelzett időszakban nem lesz elérhető az eBIZ szolgáltatás, az Electra rendszer, a Vámpénztár rendszer és a Webshop szolgáltatás sem. Emellett az SMS-értesítések, illetve az internetes bankkártyás fizetések jóváhagyása is akadozhat.

A pénzintézet arra is figyelmeztetett, hogy a hajnali órákban egyes internet- és mobilbanki funkciók működésében is előfordulhatnak átmeneti fennakadások.

Az OTP szerint a bankszünnapokra a digitális fejlesztések miatt van szükség, a tájékoztatás pedig az MNB előírásainak megfelelően történt. A jogszabályok alapján a bankok kötelesek előre értesíteni ügyfeleiket minden olyan tervezett leállásról, amely a szolgáltatások elérhetőségét érintheti.