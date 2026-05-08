Bejelentés az OTP-től: több digitális szolgáltatás is leállhat májusban

Előre tervezett bankszünnapokról adott ki tájékoztatást az OTP Bank. A pénzintézet közlése szerint májusban és június elején több digitális fejlesztési munkálat miatt átmenetileg egyes elektronikus szolgáltatások átmenetileg nem lesznek elérhetők. Az OTP közzétette a menetrendet.
VG
2026.05.08, 18:10

Az Origo arról számol be , hogy az OTP az ügyfélelvárások teljesítése, illetve a Magyar Nemzeti Bank (MNB) bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai alapján adta ki a tájékoztatást a tervezett leállásokról. A tervezett bankszünnapok ez alkalommal is digitális fejlesztések megvalósításához kötődnek, melyek miatt átmeneti kiesés várható egyes szolgáltatások elérhetőségében.

Bankszünnapok lesznek az OTP-nél, melyek átmeneti kiesést okoznak digitális szolgáltatásaikban (illusztráció)
Ez májusi bankszünnapi menetrend – tájékoztat az OTP

A bank tájékoztatása alapján a leállások az alábbi időpontokat érintik:

  •  május 9.,
  •  május 30.,
  •  majd június 6.

Mindhárom napon éjféltől számítva várhatóan kétórás kiesésre kell készülni.

A karbantartások elsősorban az üzleti ügyfelek által használt digitális rendszereket érintik.

A lap az OTP közlése alapján azt írja, hogy a jelzett időszakban nem lesz elérhető az eBIZ szolgáltatás, az Electra rendszer, a Vámpénztár rendszer és a Webshop szolgáltatás sem. Emellett az SMS-értesítések, illetve az internetes bankkártyás fizetések jóváhagyása is akadozhat.

A pénzintézet arra is figyelmeztetett, hogy a hajnali órákban egyes internet- és mobilbanki funkciók működésében is előfordulhatnak átmeneti fennakadások.

Az OTP szerint a bankszünnapokra a digitális fejlesztések miatt van szükség, a tájékoztatás pedig az MNB előírásainak megfelelően történt. A jogszabályok alapján a bankok kötelesek előre értesíteni ügyfeleiket minden olyan tervezett leállásról, amely a szolgáltatások elérhetőségét érintheti.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
