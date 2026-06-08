Óriási hír érkezett a gödi Samsung-gyárról, erre vártak Orbán Viktorék: Magyarországra hozza stratégiai gyártását a legnagyobb német autógyártó – felpörög az akkuipar

Bár hivatalos megerősítés még nem érkezett, a dél-koreai sajtóban arról írnak, hogy a Volkswagen elektromos jövőjének egyik alapeleme részben Magyarországon, a gödi gyárban készülhet a következő években. A The Elec portál szerint a Samsung SDI jelentős megrendelést nyert el a német autóóriástól az úgynevezett egységes akkumulátorcellák gyártására, és ennek a feladatnak egy darabja éppen a gödi üzemre eshet. Amennyiben az értesülés beigazolódik, akkor nem csupán egy újabb beszállítói szerződésről beszélünk, hanem arról, hogy a magyar gyár a Volkswagen-csoport európai akkumulátor-stratégiájának fontos pillérévé válhat – adta hírül a E-cars.hu autós portál.

Kulcsfontosságú feladatot kaphat a Samsung gödi gyára / Fotó: Mónus Márton / MTI

A lap felidézte, hogy az egységes cellát még Herbert Diess, a Volkswagen korábbi vezérigazgatója mutatta be a 2021 márciusában megrendezett Power Day eseményen, és azóta a német gyártó cellastratégiájának a gerincét adja. A megoldás lényege egy szabványos méretű prizmatikus cella, amelynek méretei 256 x 24,8 x 106 milliméter, és amelyet a vállalat a lehető legtöbb modellben szeretne egységesen alkalmazni. Az elképzelés az, hogy ha minden járműkategória ugyanabból az alapcellából gazdálkodik, akkor a méretgazdaságosság, a beszerzés és a gyártás is jelentősen egyszerűsödik. Ezen kívül a cella nem ragad le egyetlen technológiánál, mivel a különböző akkumulátorkémiáknak köszönhetően rugalmasan igazítható az egyes modellek igényeihez.

Kulcsszerepet kaphat a magyarországi gyár

A Unified Cell gyártása jelenleg két helyszínen zajlik: a Volkswagen saját leányvállalata, a PowerCo németországi salzgitteri üzemében, valamint a kínai partner, a Gotion hefei gyárában. Az E-cars.hu szerint a Samsung SDI lehet a harmadik stratégiai partner, amely bekapcsolódik az egységes cellák előállításába, és itt jön képbe Magyarország, ugyanis a Samsung gödi gyárában két gyártósort alakítanak át kifejezetten a Volkswagen által használt cellatípusra. A sorozatgyártás akár már 2027-ben elindulhat, és akár több tíz gigawattórás éves kapacitással.

A tervezett több tíz gigawattórás kapacitás azt jelenti, hogy évente körülbelül 300 000–460 000 villanyautóhoz elegendő celláról lehet szó. Vagyis a gödi üzem önmagában egy közepes méretű európai autógyár teljes EV-kibocsátását képes lenne akkumulátorral ellátni.