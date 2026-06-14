Vadásznak a Horvátországban nyaraló magyarokra, másik ország tengerpartjára csábítják őket – különleges módszereket vetnek be érte

Bár a nyaralni vágyó magyaroknak belföldön a Balaton, a külföldi úticélokat tekintve továbbra is Horvátország a kedvence, a magyar turisták körében egyre népszerűbb Törökország is. A hazánknál mintegy 8,5-ször nagyobb területű, és 86 millió lakossal rendelkező ország ráadásul nemcsak a nyári hónapokban, hanem klímájának köszönhetően az év majdnem minden részében vonzó desztináció.

Törökország bemutatkozott a magyar sajtónak / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

„A magyar-török turisztikai kapcsolatok évről évre erősödnek, amit a kiutazó vendégéjszakák számának folyamatos emelkedés is igazol”– mondta el a budapesti Török Nagykövetség megbízott ideiglenes nagykövete, Özkan Duman a Hotelpremio Group, GoTürkiye (Török Turisztikai Hivatal) és a Turkish Airlines közös rendezvényén, amely az évek során a török turisztikai szakma egyik kiemelt networking eseményévé vált.

Ezen kiemelkedő érdeklődés mutatkozott török oldalról, 24 szervezet (szállodák, DMC-k, utazási irodák és egyéb turisztikai szolgáltatók) kifejezetten a budapesti eseményre érkezett Magyarországra.

Ezt követően Zeynep Üçok Çelikag, a Türkiye Tourism Promotion and Development Agency marketingigazgatója előadásában Törökország sokszínűségére hívta fel a figyelmet: promóciós videókon keresztül mutatta be Törökország sokszínű turisztikai kínálatát és legújabb fejlesztéseit.

Nemcsak nyáron várja a turistákat Törökország

Bár sokáig Törökország sok turista szemében csak Isztambulból és a tengerpartból állt, ma már szinte az ország miden régiója kínál valamit. A tengerparti üdülésre vágyók a Fekete-tenger, az Égei-tenger és a Török Riviéra közül választhatnak, a történelem és az ősi kultúra kedvelői pedig Anatoliát és a léghajózásaival híressé vált Kappadókiát kereshetik fel.

Miközben a világ sportturizmusból származó bevételei rekordtempóban nőnek, Törökország látványosan ráerősít a szektorra. A szakértők szerint a következő években azok az országok profitálhatnak leginkább a sportturizmus robbanásszerű növekedéséből, amelyek egyszerre tudnak modern infrastruktúrát, egész éves programkínálatot és nemzetközi szintű élményeket kínálni. Törökország most egyértelműen erre a szerepre pályázik, és ennek az egyik kiemelt helyszíne Antalya.