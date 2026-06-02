Nem teljesült határidőre a Tisza egyik alapígérete a vendégmunkások ügyében, még csak meg sem szólalt a kormány

A párt választási programjában és kommunikációjában kiemelt helyen szerepelt, hogy a magyar munkavállalók érdekeinek védelmében szigorítaná a harmadik országból érkező munkavállalók belépését a hazai munkaerőpiacra. Az e körbe tartozó vendégmunkásokkal kapcsolatos ígéret továbbra is elérhető a párt közösségi felületein, ugyanakkor a gyakorlati végrehajtásnak egyelőre nincs látható nyoma – írja az Origo.

Június 1-je elmúlt, de még sincs kormányzati döntés a harmadik országból Magyarországra érkező vendégmunkásokkal kapcsolatban / Fotó: Béres Attila (illusztráció)

Vendégmunkások most is dolgoznak Magyarországon harmadik országból

A kampányígéret nem a már Magyarországon dolgozó vendégmunkások hazaküldésére vonatkozott, hanem újak munkaerőpiaci belépésére. A jelenlegi szabályok alapján foglalkoztatott munkavállalók továbbra is legálisan végezhetik munkájukat.

A rendelkezésre álló adatok szerint tavaly mintegy 100-120 ezer külföldi munkavállaló dolgozott Magyarországon, közülük körülbelül 10 ezren érkeztek klasszikus értelemben vett harmadik országbeli vendégmunkásként. A külföldi munkavállalók jelentős részét ukrán állampolgárok tették ki.

A munkaadói szervezetek ugyanakkor rendszeresen arra hívják fel a figyelmet, hogy a külföldi munkaerő aránya nemzetközi összevetésben továbbra sem számít kiemelkedően magasnak.

A foglalkoztatottak számához viszonyítva Magyarországon a külföldi munkavállalók aránya mintegy 2,8 százalék, míg Szlovákiában 4,3 százalék, Lengyelországban 6,8 százalék, Csehországban pedig 16 százalék körül alakul.

Kérdéses, miért maradt el a döntés

Egyelőre nem ismert, mi állhat a vállalt határidő elmulasztása mögött. A témában érintett kormányzati szervek eddig nem adtak részletes tájékoztatást arról, hogy

várható-e a szabályozás bevezetése, illetve

ha igen, milyen formában.

A bizonytalanságot fokozza, hogy a kormányzat még május közepén is döntést helyezett kilátásba, ám ebből eddig semmi nem jelent meg a hivatalos jogalkotási folyamatban.

A munkáltatói oldal már a kampányidőszakban jelezte aggályait a tervezett korlátozásokkal kapcsolatban. Számos vállalat és humánerőforrás-szolgáltató szerint a harmadik országbeli munkavállalók kizárása több ágazatban súlyos munkaerőhiányt okozhatna.