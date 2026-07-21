Több mint hét hónap telt el a Tisza-kormány megalakulása óta, ám továbbra sincsen felelőse a munkaügyeknek a kormányban – tudta meg a Világgazdaság szakszervezeti forrásból. Magyar Péter miniszterelnök tétlenkedését árát a magyar munkavállalók fizethetik meg.

Botrány: tömeges kirúgások a Nestlénél és a Dunaferrnél, de Magyar Péter továbbra sem nevezi ki a munkaügyek felelősét Fotó: Feol.hu

Botrány: tömeges kirúgások a Nestlénél és a Dunaferrnél, de Magyar Péter továbbra sem nevezi ki a munkaügyek felelősét

Június közepén írtunk arról, hogy a kormány megalakulása után egy hónappal még mindig kérdéses, hogy kap-e önálló politikai felelőst a foglalkoztatáspolitika az új kabinetben. Akkor a forrásunk pesszimistán nyilatkozott. „Örömmel láttuk, hogy minden egyes társadalmilag fontos kérdést a kormányzati struktúra igyekszik lefedni. Ehhez képest vagy nem jutott figyelem, vagy nem tekinti a munkavállalók ügyeit társadalmilag fontos kérdésnek az új kormány."

Ez a terület teljes leértékelődését jelenti

– fogalmazott. A szakszervezetek aggodalma jogos. Május 12-én alakult meg hivatalosan a Tisza-kormány, majd jelent meg egy nappal később a Magyar Közlönyben a kormány feladat-és hatásköreit rögzítő ún. statútum rendelet. Már akkor sokan meglepődhettek, hogy a foglalkoztatáspolitika a valami rejtélyes okból a szociális és családügyi minisztériumhoz került, azonban később jött csak a hidegzuhany.

Kátai-Németh Vilmos miniszter ugyanis négy államtitkárt nevezett ki, azonban közülük egy sem felel dedikáltan a munkaügyekért.

A miniszter június 12-én szólalt meg először a kérdésben, aznap foglalkoztatáspolitikai szakterület állománygyűlésén vett részt Bokor Adrienn közigazgatási államtitkár társaságában. Ugyanakkor sok konkrétum nem derült ki a Facebook-posztjából, amiben azt írta „új foglalkoztatáspolitikát építünk, amelynek része az is, hogy a külföldi vendégmunkások helyett a magyar munkavállalóknak adjunk lehetőséget és minőségi munkahelyeket.”

Jönnek a gyárbezárások Magyarországon

Pedig az elmúlt egy hétben több nagyvállalat jelentette be, hogy elbocsátja a munkavállalókat:

a Nestlé Hungária, múlt pénteken közölte, hogy bezárja diósgyőri üzemét, és az év végéig 220 dolgozójától válik meg,

a legfrisebb fejlemény, hogy százötven fős csoportos létszámleépítést jelentett be a Dunai Vasmű energiaellátását biztosító ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Kft. felszámolója,

Ezzel mintegy 310 embert foglalkoztató társaság dolgozóinak csaknem fele elveszítheti az állását a gyárban. Ettől is rosszabb helyetben van a Dunaferrből kivált másik cég, a Dunarolling, amely 2024 közepén még 2150 embert foglalkoztatott, közülük azonban mintegy kétezret elbocsátottak.

Ugyanakkor könnyen lehet, hogy ezzel közel sincs vége a leépítéseknek, és a következő hónapokban valóságos gyárbezárási hullám söpörhet végig Magyarországon.

Bár az egyes bezárások mögött eltérő okok húzódnak meg, egy közös pont mégis kirajzolódik: az európai, különösen a német gazdaság továbbra sem talál magára. Németországban a jelentős költségvetési élénkítés ellenére sem látszik érdemi fordulat, miközben egyre súlyosabb kihívást jelent a kínai verseny. A német autógyártók folyamatosan veszítenek pozícióikból a kínai piacon, ami egyre látványosabban rontja jövedelmezőségüket. Mindez közvetlenül visszahat a magyar autóiparra is, amely szorosan beépült a német ipari ellátási láncokba. Ha pedig mindez nem volna elegendő, a Magyarországon működő vállalatoknak most egy újabb kihívással is szembe kell nézniük: a forint gyors és jelentős felértékelődésével. Kísérteties hasonlóságot mutat a mostani helyzet a 2002-es kormányváltással, amiután jelentősen erősdött a forint. A hazai fizetőeszköz felértékelődésének hatására kisebb gyárbezárási hullám indult el 2003-ban, mi emiatt 6 százalék közelébe ugrott a munkanélküliségi ráta.