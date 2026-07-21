Rekordtömeg várható a Magyar Nagydíjon: így kerülheti el a közlekedési káoszt
Idén is várja a nézőket a Hungaroring, ahol 2026. július 24-től 26-ig rendezik a Formula 1 AWS Magyar Nagydíjat. A szabadedzések szokás szerint már pénteken délelőtt kezdődnek, a futam pedig vasárnap lesz. A szervezők arra kérik a kilátogatókat, hogy előre tervezzék meg az utazásukat: válasszanak olyan közlekedési megoldást, amely kevésbé terheli meg a közúti forgalmat és környezettudatos – számolt be az Origo.
Így juthat el a Formula 1 AWS Magyar Nagydíjra
A Hungaroring hivatalos taxipartnere a Főtaxi a Magyar Nagydíj ideje alatt. A társaság járművei a versenyhétvégén dedikált VIP-sávon haladhatnak az M3-as autópályán, így jelentősen csökkenthető a menetidő. Az utazás a Főtaxi applikációjában vagy telefonon (+36 1 222 2222) is megrendelhető, a visszaúthoz pedig a helyszíni taxiponton hostess csapat és utaskísérők segítik a tájékozódást és a gyors beszállást.
A budapesti közigazgatási határon belül egységes, hatóságilag szabályozott tarifa érvényes.
Mivel a Hungaroring a városhatártól mindössze 8 kilométerre található, az utazás a lakossági szurkolók számára is végig rendkívül kedvező, átlátható és könnyen tervezhető költséget jelent. A Főtaxi üzleti partnerei a rendezvény teljes időtartama alatt 1-es tarifán vehetik igénybe a szolgáltatást a teljes útvonalon. Péntektől vasárnapig a Főtaxi a Hungaroring 8-as kapujának közelében kialakított taxiponton várja a hazautazó látogatókat.
A MÁV-csoport idén is kiemelten támogatja a Nagydíjra való eljutást. A H8-as HÉV a rendezvény idején megnövelt kapacitással, a megszokottnál sűrűbben, 10-15 percenként közlekedik; egy-egy zöld szerelvényen több száz utasnak jut hely.
- A MÁV-csoport Kerepes HÉV-állomástól a versenypálya 3-as kapujáig a nézők számára díjmentes szurkolói autóbusz-járatot indít,
- emellett Szilasliget HÉV-állomástól is megközelíthetők a versenypálya kapui, egy sportos kb. 30 perces sétát követően.
Esténként az autóbuszok Gödöllő vasútállomásig közlekednek, ahol a visszautazáshoz modern KISS és FLIRT motorvonatokkal biztosított a kényelmes hazajutás Budapestre – írja a MÁV honlapja.
Visszafelé, ha Budapest az úti cél, a MÁV-csoport azt javasolja, hogy a Hungaroringtől Gödöllőig közlekedő különbuszok után, Gödöllő vasútállomásról a modern, klimatizált motorvonatokkal utazzanak tovább, hiszen a többszáz férőhelyes, emeletes KISS motorvonatok negyedóránként indulnak a Keleti pályaudvarra, a leggyorsabb eljutást biztosítva a fővárosba. A HÉV járatait elsősorban Mogyoród és az Örs vezér tere között leszálló utasoknak ajánlják – írja a Hungaroring honlapja.
City Shuttle, wigo, parkolás
A Magyar Nagydíj hétvégéjén Budapest központjából közvetlen (City Shuttle) járattal eljuthatnak a szurkolók a Hungaroringre, és a versenynapok után vissza a városba. A szolgáltatás az idei évben is mindkét irányban működik, sőt, tovább bővül online elővásárlási lehetőséggel. Budapestről a Hősök terétől 200 méterre, az Olof Palme sétányról indulnak a buszok. A 19 és 50 fős buszok folyamatosan közlekednek telítettségtől és forgalomtól függő gyakorisággal (maximum 20 percenként) péntektől vasárnapig 07:00 – 20:00 óra között.
A 41. Formula 1 AWS Magyar Nagydíj alatt a Hungaroring hivatalos carsharing partnere a wigo. A szolgáltatást igénybe vevő látogatók a versenyhétvége alatt kijelölt parkolóban tehetik le az autót.
A Hungaroring jelentős számú gépjármű részére biztosít ingyenes parkolási lehetőséget a pálya körül kijelölt parkolókban. Az autós parkolókban csak személygépkocsinak minősülő járművek parkolhatnak! A kerékpárral vagy rollerrel érkezők a 7 és a 2B kapuk melletti parkolókban elhelyezett kerékpártartó állványoknál hagyhatják a kerékpárt, illetve rollert.