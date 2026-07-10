Aggasztó hírek jelentek meg az egyik leggazdagabb magyarról: valami nem stimmel Balogh Levente cégeivel? – így állnak a Szentkirályi-vezér vállalkozásai

Az utóbbi időszakban több, Balogh Levente nevéhez köthető kisebb üzleti projekt kapcsán is felmerültek kérdések. A Kiskegyed kedden arról írt, hogy egyes vállalkozásai körül bizonytalanság alakult ki, miközben a közösségi médiában is egyre több találgatás jelent meg a milliárdos üzletember érdekeltségeiről. Az egyik legtöbbet emlegetett projekt a XII. kerületben működő Coffee Lenoa volt, amely Balogh Levente kávézólánc-koncepciójához kapcsolódott. A lap szerint az üzlet bezárása is hozzájárult ahhoz, hogy a követők találgatni kezdtek a vállalkozások jövőjéről. A Coffee Lenoa ötlete 2021-ben indult: a cél egy prémiumkávéházi franchise-rendszer kiépítése volt, amelyben minőségi kávé, elegáns környezet és egységes márkaélmény kapott volna főszerepet – írja a Blikk.

Balogh Levente nevéhez köthető kisebb üzleti projekt kapcsán is felmerültek kérdések/Fotó: Karnok Csaba

Balogh Levente helyzete azonban nemcsak a vendéglátás kapcsán került szóba

A Szentkirályi ásványvízhez kapcsolódó szépségipari márka, a Vízangyal esetében a közösségi médiában többen készletkisöprést észleltek, amiből sokan arra következtettek, hogy a projekt visszafogása történhet. Hivatalos bejelentés ugyanakkor a márka megszüntetéséről nem jelent meg.

Hasonló találgatások jelentek meg a ViOla Paris nevű vitamin- és étrend-kiegészítő márkával kapcsolatban is. A kommentelők szerint a márka aktivitása csökkent, és a kommunikációból is visszavettek.Az üzletember az elmúlt években több területen próbálta kamatoztatni a márkaépítésben szerzett tapasztalatait: a szépségipartól a vendéglátáson át új befektetésekig több irányban terjeszkedett, de a legismertebb és a legnagyobb sikernek továbbra is a Szentkirályi Ásványvíz számít.

Mindhárom márka a Vízangyal Catering Kft.-hez kapcsolható, amelyet Balog Levente BaLeInvest Kft.-je jegyez. A céget 2012-ben alapította a vállalkozó, a jegyzett tőkéje 35 millió forint. Balogh Levente egyben ügyvezetője is a társaságnak. A cég friss pénzügyi adataiból (2025-ös mérlegbeszámoló) nem látszódik, hogy a társaságnak pénzügyi problémái lennének. Sőt, az egyébként mínuszban levő saját tőkéje javult, igaz, továbbra is siralmas állapotban van, méghozzá a jegyzett tőke több mint triplája a hiány. Ezt vélhetően rendezni kell akár tagi hozzájárulással, ugyanis a jogszabályok szerint tartósan nem csökkenhet a saját tőke a jegyzet tőke fele alá.

Ugyanakkor 100 milliós tételről van szó, s nagy kérdés, hogy ezt rendezni akarja-e a tulajdonos. Tavaly a korábbi 37 milliós veszteséget visszahozta a cég: 2025-ben már egymillió feletti nyereséget hozott. Fontos pénzügyi mutató a nettó árbevétel, ami majdnem a 2024-es érték felére, 84 millió forintról 46 millió forintra zuhant. Ebben talán szerepe volt az említett kávézólánc bezárásának is.