Aggasztó hírek jelentek meg az egyik leggazdagabb magyarról: valami nem stimmel Balogh Levente cégeivel? – így állnak a Szentkirályi-vezér vállalkozásai
Az utóbbi időszakban több, Balogh Levente nevéhez köthető kisebb üzleti projekt kapcsán is felmerültek kérdések. A Kiskegyed kedden arról írt, hogy egyes vállalkozásai körül bizonytalanság alakult ki, miközben a közösségi médiában is egyre több találgatás jelent meg a milliárdos üzletember érdekeltségeiről. Az egyik legtöbbet emlegetett projekt a XII. kerületben működő Coffee Lenoa volt, amely Balogh Levente kávézólánc-koncepciójához kapcsolódott. A lap szerint az üzlet bezárása is hozzájárult ahhoz, hogy a követők találgatni kezdtek a vállalkozások jövőjéről. A Coffee Lenoa ötlete 2021-ben indult: a cél egy prémiumkávéházi franchise-rendszer kiépítése volt, amelyben minőségi kávé, elegáns környezet és egységes márkaélmény kapott volna főszerepet – írja a Blikk.
Balogh Levente helyzete azonban nemcsak a vendéglátás kapcsán került szóba
A Szentkirályi ásványvízhez kapcsolódó szépségipari márka, a Vízangyal esetében a közösségi médiában többen készletkisöprést észleltek, amiből sokan arra következtettek, hogy a projekt visszafogása történhet. Hivatalos bejelentés ugyanakkor a márka megszüntetéséről nem jelent meg.
Hasonló találgatások jelentek meg a ViOla Paris nevű vitamin- és étrend-kiegészítő márkával kapcsolatban is. A kommentelők szerint a márka aktivitása csökkent, és a kommunikációból is visszavettek.Az üzletember az elmúlt években több területen próbálta kamatoztatni a márkaépítésben szerzett tapasztalatait: a szépségipartól a vendéglátáson át új befektetésekig több irányban terjeszkedett, de a legismertebb és a legnagyobb sikernek továbbra is a Szentkirályi Ásványvíz számít.
Mindhárom márka a Vízangyal Catering Kft.-hez kapcsolható, amelyet Balog Levente BaLeInvest Kft.-je jegyez. A céget 2012-ben alapította a vállalkozó, a jegyzett tőkéje 35 millió forint. Balogh Levente egyben ügyvezetője is a társaságnak. A cég friss pénzügyi adataiból (2025-ös mérlegbeszámoló) nem látszódik, hogy a társaságnak pénzügyi problémái lennének. Sőt, az egyébként mínuszban levő saját tőkéje javult, igaz, továbbra is siralmas állapotban van, méghozzá a jegyzett tőke több mint triplája a hiány. Ezt vélhetően rendezni kell akár tagi hozzájárulással, ugyanis a jogszabályok szerint tartósan nem csökkenhet a saját tőke a jegyzet tőke fele alá.
Ugyanakkor 100 milliós tételről van szó, s nagy kérdés, hogy ezt rendezni akarja-e a tulajdonos. Tavaly a korábbi 37 milliós veszteséget visszahozta a cég: 2025-ben már egymillió feletti nyereséget hozott. Fontos pénzügyi mutató a nettó árbevétel, ami majdnem a 2024-es érték felére, 84 millió forintról 46 millió forintra zuhant. Ebben talán szerepe volt az említett kávézólánc bezárásának is.
Tavaly már a kecskeméti luxusvillája is eladósorba került
A mostani hírek előtt Balogh Levente tavalyi komoly döntése is felkeltette a figyelmet. A Blikk 2025 augusztusában számolt be arról, hogy a vízkirály eladásra kínálta a kecskeméti luxusvilláját. Az impozáns, mintegy 850 négyzetméteres ingatlant 850 millió forintos irányáron hirdették meg. A különleges ház
- saját wellnessrészleggel,
- medencével
- és luxus kialakítással készült.
Akkor még sokan egyszerű ingatlanpiaci lépésként értékelték az eladást, ám most, hogy több kisebb üzleti projektje kapcsán is találgatások indultak, ismét nagy figyelem övezi az üzletembert.
Egyelőre nincs hivatalos információ arról, hogy Balogh Levente üzleti nehézségekkel küzdene. Az sem ritka a vállalkozói világban, hogy egy sikeres üzletember időről időre lezár bizonyos projekteket, majd más területekre helyezi át a fókuszt.
A következő időszak egyik kérdése az lehet, hogy a most háttérbe kerülő márkák helyett milyen új irányokat választ a vízkirály, aki az elmúlt évtizedekben már bizonyította, hogy képes nagy márkákat felépíteni.