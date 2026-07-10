Ukrajna borzasztó hírt kapott: csúcsvadászgépek sorozatát kapta meg az orosz hadsereg, különleges fegyverrel szerelték fel őket – videón az új Szu-34-es

Az Oroszországi Egyesített Repülőgépgyártó Vállalat július 9-én bejelentette, hogy újabb Szu–30SzM2 többfeladatú vadászgépekből és Szu–34 vadászbombázókból álló szállítmányt adott át az orosz légierő számára. Az átadás az idei állami védelmi megrendelési program keretében valósult meg.

Újabb vadászgépekkel erősödött az orosz hadsereg / Fotó: AFP

A gyártó tájékoztatása szerint a repülőgépek a kijelölt bázisrepülőtérre történő átrepülés előtt valamennyi előírt gyári földi és repülési teszten sikeresen átestek. Az átadott repülőgépek pontos számát az orosz fél nem hozta nyilvánosságra. A közzétett fényképek és videófelvételek alapján azonban két vagy négy repülőgépről lehet szó – számolt be róla a Militarny ukrán katonai hírportál.

A Szu–30SzM2 a jelenleg az orosz légierőnél és az orosz haditengerészetnél jelenleg is hadrendben álló Szu–30SzM továbbfejlesztett változata. A típust az irkutszki repülőgépgyárban gyártják. A közlések szerint az új repülőgépek korszerűsített fedélzeti avionikai rendszerrel, modern elektronikai hadviselési berendezésekkel rendelkeznek, és új típusú légi fegyverzet alkalmazására is képesek.

Az Oroszországi Egyesített Repülőgépgyártó Vállalat tavaly arról számolt be, hogy folytatja a típus további korszerűsítését, valamint növeli annak gyártási ütemét.

Az Oroszországban vadászbombázóként besorolt Szu–34-et szárazföldi, felszíni és légi célok nagy távolságból történő megsemmisítésére tervezték. A repülőgép légi felderítő feladatok végrehajtására is alkalmas.

Az újonnan átadott példányok részben az orosz-ukrán háborúban megsemmisült vagy megrongálódott Szu–34-eseket váltják fel. Emellett egyes korábban szolgálatban álló gépek a folyamatos, ukrán állások elleni bombázó bevetések következtében közelednek élettartamuk végéhez.

A múlt hónapban az orosz védelmi minisztérium közzétett egy felvételt egy olyan Szu–34-esről, amelynek pilótafülkéje mögött új antennaburkolat volt látható. Ez arra utalhat, hogy a repülőgépet kiegészítő kommunikációs vagy elektronikai hadviselési berendezésekkel szerelték fel.

Trump megadja a kegyelemdöfést az oroszoknak: olyanra ad engedélyt Zelenszkijnek, amitől Ukrajna hatalmas fölényhez juthat – Putyin ennek nem fog örülni

Donald Trump amerikai elnök engedélyt adna Ukrajnának arra, hogy saját maga gyártsa a Patriot légvédelmi rendszer elfogórakétáit. A bejelentés jelentős fordulatot jelenthet az ukrán légvédelem számára, mivel Kijev hónapok óta azzal küzd, hogy a nyugati készletek apadása miatt nem jut elegendő rakétához az orosz támadások kivédésére. Ha a gyártás valóban elindul, Ukrajna hosszabb távon csökkentheti függőségét a külföldi szállításoktól, ami komoly stratégiai előnyt jelenthet Oroszországgal szemben.