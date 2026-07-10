„Egész életünk küzdés a homállyal” - írja Lucretius, „A természetről” című művében, és bár jó 2100 éve vetette ezt papírra, ma is sokszor kritikus ismérv. Az ókori filozófiai gyorstalpaló helyett lássuk, hogy vajon miért. Kíméletlenül egysíkú ma általánosan a piacokról értekezni, mert az MI-sztorit pár havonta megszakítja egy háború, legyen szó vámról vagy Iránról, aztán visszatérünk a „kezdőpontra”.

MI – mesterséges intelligenciát mindenhová! / Fotó: VRVIRUS / Shutterstock

Lassan négy éve van itt velünk a ChatGPT-paradigma. A paradigma, ami nem más, mint egy sztori, egy világkép (még az sem kitétel, hogy igaz legyen), amely mentén rendezni tudjuk gondolatainkat. A Föld a Nap körül kering, ez egy paradigma, miközben szinte sohasem találkozunk vele, hiszen innen úgy látjuk, hogy pont fordítva van.

Az MI jövője ma még teljesen homályos, ami persze tökéletesen jó hír az iparág szereplőinek, befektetőinek. Ez a ködös kép a vonzereje az MI-projekteknek. Amíg nem teljesen világos a kép, addig nem is lehet objektíven mérni és az ígéretek korlátlanok maradhatnak. Addig minden nap fel lehet kavarni a pocsolyát, hogy mélyebbnek tűnjön.

Válogathatnánk a bizonyítékok között, számos előrejelzés születik nap mint nap.

Például a SpaceX kibocsátási tájékoztatójában az MI célpiacát körülbelül 27 ezer milliárd dollárra becsülték, amely az S&P 500-ban foglalt cégek működési költségének nagyjából a másfélszerese, az aggregált bevételük 1,3-szorosa, és az amerikai GDP nagyjából 85 százaléka. Mi ez, ha nem korlátlan lehetőség?

Itt aztán lehet pénzt csinálni, csak arra kell figyelni, hogy nehogy a 90-es/2000-es évek csapdájába essünk, amikor is 1998-ban egy megabit továbbítása 1200 dollár volt, 17 évvel később pedig már csak 63 cent.

Egy azonban biztos, a lehető legjobb időpont volt egy MI-kapcsolt cég tőzsdei bevezetésére, hiszen ezen cégek P/E mutatója 2025-ben átlagosan 45 volt, ma közelíti a 80-at. Hogy ebből lesz-e valaha kézzelfogható hatékonyságjavulás, azt a jövő majd eldönti.

Az MI rendszerszintűvé vált

Múltbeli megfigyelésünk azonban erre is van: az internet boom 1994-es „indulása” (az az év, amikor a Netscape megszületett) és 2002 között az amerikai gazdasági kibocsátás (GDP) azon része, amely nem magyarázható a munkaerő és a tőke mennyiségének növekedésével, egyszóval a hatékonyságjavulás, átlagosan 1,7 százalék volt évente.