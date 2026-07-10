Hivatalos, új óriáshajó érkezik a Dunán Budapestre: 135 méter hosszú, megvan a dátum, mikor fog kikötni – büszkélkednek vele az amerikaiak

Az AmaWaterways bemutatta legújabb folyami óriáshajóját, az AmaRudit, amely 2027 áprilisában indul első útjára. A luxus-szállodahajó a Vilshofen és Budapest közötti szakaszon is közlekedik majd.

Az AmaRudi szállodahajó / Fotó: AmaWaterways / Facebook

A Turizmus.com értesülései szerint a 196 utas befogadására alkalmas, 135 méter hosszú luxushajó a folyami hajózás dinamikusan növekvő szegmensét erősíti, amelyben egyre többen választják a lassabb, kulturális és élményközpontú utazási formákat. A tendenciát jól érzékeltetik a TUI Group adatai, amelyek szerint 2025-ben mintegy 1,5 millió utas vett részt európai folyami hajóúton, 8 százalékkal több, mint egy évvel korábban.

Az AmaWaterways egy luxus folyami hajóutakat kínáló társaság Calabasasban, Kaliforniában, amelyet 2002-ben alapított Rudi Schreiner, Kristin Karst és Jimmy Murphy. Az AmaWaterways jelenleg 29 hajót üzemeltet, amelyek Európában, Dél-Afrikában, Délkelet-Ázsiában, Dél-Amerikában és Egyiptomban kínálnak hajóutakat.

Az új hajó a korábbi AmaMagna koncepcióját viszi tovább, tágas lakosztályokkal, négy étteremmel, wellnessrészleggel, szabadtéri étkezési lehetőségekkel, valamint aktív kikapcsolódást szolgáló fedélzeti szolgáltatásokkal, köztük pickleball pályával, mozival, karaokéval és billiárddal.

Modern szállodahajó érkezik Budapestre

Az AmaRudi a Duna egyik legnagyobb és legmodernebb folyami hajója lesz, amely az AmaWaterways kiemelt útvonalain közlekedik majd, többek között a Vilshofen és Budapest közötti szakaszon is – derült ki a vállalat Facebook-bejegyzéséből. A 2027. április 11-i első indulás Németországból történik, és a hajó több népszerű dunai útvonalon is megjelenik majd, így a Magna on the Danube és a Gems of Southeast Europe útvonalakon is.

Az AmaWaterways Magyarországon is jelen van, budapesti bázissal, és a vállalat kínálatában az AmaRudi már elérhető a foglalási rendszerben is. Ennek köszönhetően a Dunán közlekedő luxushajó hamarosan akár Budapesten is rendszeresen feltűnhet, így a hazai utazók és érdeklődők is testközelből találkozhatnak majd az új generációs folyami óriáshajóval.