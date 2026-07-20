Leáll az egyik magyarországi nagybank: figyelmeztették az ügyfeleket
A Raiffeisen Bank rendszereinek fejlesztéséről tájékoztatta ügyfeleit. A karbantartás 2026. 07. 26-án 10:00 és 14:00 óra között zajlik majd, és ez idő alatt több szolgáltatás is szünetel.
A bankkártyás fizetés és az ATM-es készpénzfelvétel zavartalanul működik majd ebben az időszakban is − olvasható a hivatalos közleményben.
A bank több szolgáltatása érintett
A közlemény szerint az alábbi szolgáltatások nem lesznek átmenetileg elérhetőek, de a bank törekszik arra, hogy a leállás minél rövidebb ideig tartson:
- felhatalmazás megadás, módosítás, törlés csoportos beszedésre
- teljesítésre váró csoportos beszedés (megtekintés, elutasítás)
A rendszerfejlesztés időtartamára a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a bank üzemszünetet hirdetett.
A Raiffeisen Bank legutóbbi nyilvános adatai szerint a pénzintézet 2023 végén több mint 504 ezer ügyfelet szolgált ki Magyarországon.
A rendszerfejlesztések meglehetősen gyakoriak a banknál: 2026 áprilisa óta 18 tervezett karbantartást, illetve hibát jelentettek, vagyis átlagosan nagyjából hetente érintett valamelyik szolgáltatás.