Erre fel kell készülni: leállások sora jön az egyik legnagyobb magyarországi banknál, még fizetni se mindig lehet majd – ezek a pontos dátumok
Komoly rendszerleállásokra kell készülni áprilisban az egyik legnagyobb hazai pénzintézetnél, a Raiffeisen Bank rendszerfejlesztései miatt. Több alkalommal is korlátozások jönnek, és lesz olyan időszak, amikor még a kártyás fizetés és a készpénzfelvétel sem működik majd. A karbantartások célja a bank rendszereinek fejlesztése és stabilitásának javítása, de az ügyfelek számára ez komoly fennakadásokat jelenthet.
Április közepétől egészen a hónap végéig egymást érik a karbantartások, eltérő mértékű szolgáltatáskiesésekkel.
Április 15. (00:00–02:00)
Ebben az időszakban rövid, 5-10 perces akadozásokra kell számítani. Érintett lehet:
- bankkártyás fizetés
- készpénzfelvétel
- egyenleglekérdezés
- ATM-befizetés
- Apple és Google Wallet funkciók
Április 18. (18:00–21:59)
A befektetési szolgáltatások állnak le:
- részvénykereskedés
- kötvény- és állampapír-vásárlás
befektetési jegyek
- értékpapírszámla-adatok
Április 20. 22:00 – április 21. 01:59
- mobilbank és internetbank egyes funkciói nem lesznek elérhetők
- a kártyás fizetés és az ATM-ek működnek
Április 22. (22:30–23:59)
- internetbank, mobilapp, online fizetések leállnak
- ATM és bolti fizetés működik
Április 24. (23:00–23:59)
komolyabb kiesés:
- azonnali utalások jóváírása sem működik
- kártyás fizetések és ATM-ek is leállhatnak
A legdurvább leállás: amikor tényleg nem lehet fizetni
Április 25. 22:30 – április 26. 02:29
Ez lesz a legkritikusabb időszak:
- nem működik a bankkártyás fizetés (POS és online sem)
- nem lehet készpénzt felvenni ATM-ből
- leáll az internetbank és a mobilapp
- ügyfélszolgálati funkciók is korlátozottak
- vállalati rendszerek (Electra, Multicash) sem érhetők el
Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag teljes bankszünetszerű állapot alakul ki néhány órára.
Április 27. (20:00–23:59)
- a Multicash rendszer nem lesz elérhető
- kártyás fizetés és ATM működik
Miért van ennyi leállás?
A bank minden esetben rendszerfejlesztéssel indokolja a karbantartásokat. Ezek célja:
- a digitális szolgáltatások fejlesztése,
- a biztonság növelése,
- a stabilabb működés biztosítása.
Ugyanakkor az időzítés és a gyakoriság miatt az ügyfelek számára ez komoly kényelmetlenséget jelenthet, különösen a hónap végi, teljes leállással járó időszakban.