Erre fel kell készülni: leállások sora jön az egyik legnagyobb magyarországi banknál, még fizetni se mindig lehet majd – ezek a pontos dátumok

Áprilisban több alkalommal is rendszerleállásokra kell készülni az egyik nagy hazai pénzintézetnél. A karbantartások egyes időszakokban a fizetést és a készpénzfelvételt is érinthetik. A Raiffeisen Bank ügyfelei számára különösen fontosak ezek a dátumok.
VG
2026.04.08, 20:18
Frissítve: 2026.04.08, 20:57

Komoly rendszerleállásokra kell készülni áprilisban az egyik legnagyobb hazai pénzintézetnél, a Raiffeisen Bank rendszerfejlesztései miatt. Több alkalommal is korlátozások jönnek, és lesz olyan időszak, amikor még a kártyás fizetés és a készpénzfelvétel sem működik majd. A karbantartások célja a bank rendszereinek fejlesztése és stabilitásának javítása, de az ügyfelek számára ez komoly fennakadásokat jelenthet.

Erre fel kell készülni: leállások sora jön a Raiffeisen Banknál, még fizetni se mindig lehet majd – ezek a pontos dátumok / Fotó: Székelyhidi Balázs

Április közepétől egészen a hónap végéig egymást érik a karbantartások, eltérő mértékű szolgáltatáskiesésekkel.

Április 15. (00:00–02:00)

Ebben az időszakban rövid, 5-10 perces akadozásokra kell számítani. Érintett lehet:

  • bankkártyás fizetés
  • készpénzfelvétel
  • egyenleglekérdezés
  • ATM-befizetés
  • Apple és Google Wallet funkciók

Április 18. (18:00–21:59)

A befektetési szolgáltatások állnak le:

  • részvénykereskedés
  • kötvény- és állampapír-vásárlás
    befektetési jegyek
  • értékpapírszámla-adatok

Április 20. 22:00 – április 21. 01:59

  • mobilbank és internetbank egyes funkciói nem lesznek elérhetők
  • a kártyás fizetés és az ATM-ek működnek

Április 22. (22:30–23:59)

  • internetbank, mobilapp, online fizetések leállnak
  • ATM és bolti fizetés működik

Április 24. (23:00–23:59)

komolyabb kiesés:

  • azonnali utalások jóváírása sem működik
  • kártyás fizetések és ATM-ek is leállhatnak

A legdurvább leállás: amikor tényleg nem lehet fizetni

Április 25. 22:30 – április 26. 02:29

Ez lesz a legkritikusabb időszak:

  • nem működik a bankkártyás fizetés (POS és online sem)
  • nem lehet készpénzt felvenni ATM-ből
  • leáll az internetbank és a mobilapp
  • ügyfélszolgálati funkciók is korlátozottak
  • vállalati rendszerek (Electra, Multicash) sem érhetők el

Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag teljes bankszünetszerű állapot alakul ki néhány órára.

Április 27. (20:00–23:59)

  • a Multicash rendszer nem lesz elérhető
  • kártyás fizetés és ATM működik

Miért van ennyi leállás?

A bank minden esetben rendszerfejlesztéssel indokolja a karbantartásokat. Ezek célja:

  • a digitális szolgáltatások fejlesztése,
  • a biztonság növelése,
  • a stabilabb működés biztosítása.

Ugyanakkor az időzítés és a gyakoriság miatt az ügyfelek számára ez komoly kényelmetlenséget jelenthet, különösen a hónap végi, teljes leállással járó időszakban.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
