Az idén eddig húszmilliárd forintot égetett el a hazai villamosenergia-piac

Sokan hiszik, hogy a hazai energiapiacon egyre gyakrabban felbukkanó nulla vagy negatív árak az ingyen áram korszakának eljövetelét jelentik. Valójában ennek az ellenkezője igaz: a tőzsdei árak pillanatnyi leesése vagy negatív tartományba fordulása ugyanis nem csupán a túltermelés következménye, hanem a piac megváltozott szerkezetének és krónikus rugalmatlanságának az eredménye – olvasható a Green Cloud szakértői által összeállított kommentárban. Úgy látják, hogy a probléma gyökere a megváltozott piac struktúrában rejlik.

Nem a naperőművekkel van a baj, hanem a piaci gondolkodás rugalmatlanságában/Fotó: Shutterstock

A napelemek nem figyelik a piacot

A hazai napelemes kapacitás ugyanis már elérte a 8600 megawattot (MW), de ennek közel 70 százaléka olyan támogatási vagy elszámolási rendszerben működik, amelyek korlátozottan érzékenyek a piaci árjelzésekre. Azaz piaci ártól függetlenül is termelnek csúcsidőszakban, akkor is ha például a tőzsdén a villamosenergia értéke nulla alá zuhan. Termelnek például a kötelező átvételi rendszer (KÁT) létesítményei és a háztartási méretű kiserőművek (KÁT, HMKE).

A húszmilliárd forintos sokk

Míg 2023-ban az ipari fotovoltaikus termelés 85 százalékát még magas áron, megawattóránként (MWh) 50 euró felett lehetett értékesíteni, 2026-ban a vizsgált időszakban ennek az 51 százalékán. Ez az úgynevezett piaci kannibalizáció: a naperőművek éppen akkor termelnek tömegesen, amikor túlkínálat van áramból. A helyzetet bonyolítja továbbá

az export,

a fogyasztási profil

és egy sor árampiaci tényező.

A piaci hatás szempontjából azonban nem az órák száma, hanem az érintett termelési volumen és az árak mélysége (!) a meghatározó. Habár a piac árgus szemmel figyeli a negatív órák részarányának növekedését, ennél van egy fontosabb szempont: nem mindegy, hogy 1 vagy 10 terméket adok-e el veszteségesen, hiszen az eladónál jelentkező veszteség ezzel arányosan növekszik.

Azaz nem minden nulla vagy negatív árú óra tekinthető egyenlőnek a piacon: az alacsony értéken eladott áram mennyisége óránként változik.

Azonban, ha a növekvő termelési volumen extrém alacsony árral társul, akkor a piac összes vesztesége ugrásszerűen nő. Az adatok sokkolóak: míg 2023 első öt hónapjában a negatív árak miatti termelői veszteség az 1 millió eurót sem érte el, 2026-ban ugyanebben az időszakban átlépte a 43 millió eurót, azaz körülbelül a húszmilliárd forintot.