Terjed a vírus a szomszédban, több tízezer állat pusztult el – kirúgták a krízisközpont vezetőjét, vasszigor jön Szerbiában

Az afrikai sertéspestis továbbra is hatalmas veszteségeket okoz Szerbiában, Magyarország déli szomszédja új intézkedéseket vezet be a betegség terjedésének megállítására. Dragan Glamocic mezőgazdasági, erdészeti és vízgazdálkodási miniszter bejelentette, hogy a vírust jelenleg hét járásban regisztrálták, eddig 29 241 sertés pusztult el.

Pusztít a sertéspestis a szomszédban, több tízezer állat pusztult el – kirúgták a krízisközpont vezetőjét, vasszigor jön Szerbiában Fotó: Nemeth Andras Peter

A parlamenti mezőgazdasági bizottság ülésén Glamocic bejelentette, hogy felmentette Sasa Ostojicot, az Afrikai Sertéspestis Ellenőrzésének Nemzeti Krízisközpontjának éléről. Helyére Ljiljana Ivanjacot, az Állategészségügyi Hivatal állat-egészségügyi ellenőrzésének vezetőjét nevezték ki új vezetőnek , aki a jövőben koordinálni fogja az afrikai sertéspestis elleni küzdelemmel kapcsolatos összes intézkedés és tevékenység végrehajtását, írja a Srbija Danas.

A miniszter felidézte, hogy a múlt héten ülést tartottak az államvezetés képviselőivel, ahol döntés született a büntetések további szigorításáról a vírus további terjedésének megakadályozása érdekében.

Miután ellátogatott a veszélyeztetett területekre, úgy értékelte, hogy bizonyos illetékes szolgálatok nem működnek elég hatékonyan, ezért nagyobb felelősségvállalást követelt minden, a fertőzés elleni küzdelemben részt vevő intézménytől.

Minden helyi önkormányzati egység szintjén operatív csoportokat hoztak létre, amelyek feladata az előírt intézkedések be nem tartók ellenőrzése, felügyelete és megbüntetése. Bizonyos veszélyeztetett területeken a vargánya gyűjtésének tilalmát hirdették ki a vírus terjedésének kockázatának csökkentése érdekében. Az egyik legnagyobb egyedi esetet július 9-én regisztrálták a Hrtkovciban található "Mistral Komerc" farmon, ahol több mint 11 000 állatot altattak el afrikai sertéspestis miatt .