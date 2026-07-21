Meglepő fordulat a fővárosban: az ingyenes Mol Bubi mellett is szárnyal a Manfred

Egyelőre nincs hivatalos időpontja a mindenki számára elérhető új Mol Bubi elindításának, a szolgáltatást azonban 15 ezren tesztelhetik ingyenesen. Eközben a Manfred kerékpármegosztó megtalálta a piaci rést.

Az ingyenes Mol Bubi mellett is szárnyal a Manfred / Fotó: Hegedűs Márta / MTI

A fővárosban számos közösségi közlekedési eszköz bérelhető, közbringarendszert azonban mindössze két szolgáltató üzemeltet.

Külföldi cég nyerte a Bubi-tendert, a Manfred vitte a zöld bicikliket

A Mol Bubi 2014-ben indult el a Fővárosi Önkormányzat megbízásából és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) beruházásában. A szolgáltatás névadó támogatója a kezdetektől a Mol.

A fővárosi rendszer indulása óta a Bubi kerékpárjait a Csepel gyártotta. Ez Karácsony Gergely második főpolgármesteri ciklusában változott meg:

a Bubi harmadik generációját már a spanyol Inurba Mobility szolgáltatóval valósították meg.

A nyertes vállalat több országban is üzemeltet kerékpárokat, például a franciaországi Rouenban, valamint több lengyel városban (Gdansk, Gdynia, Sopot) is.

A Manfred szerint a korábbi Bubi-rendszerből visszakerült Csepel kerékpárok továbbra is jó minőségűek, megfelelő felújítás után pedig hosszú ideig használhatók. Előnyüknek tartják azt is, hogy könnyebbek az újabb modelleknél, ami a felhasználói visszajelzések alapján fontos szempont.

„Magyar cégként magától értetődő volt, hogy a közel százéves Csepel kerékpárgyártóval együttműködünk” – fogalmazott Vörös Norbert, a Manfred Mobilitás ügyvezetője a Világgazdaság megkeresésére.

A cég jelenlegi flottájában mintegy ezer zöld Csepel kerékpár és ötszáz elektromos bicikli található.

A tervek szerint a zöld kerékpárok számát kétezerre, az elektromos modellekét pedig ezerre növelnék.

Vörös Norbert szerint a korábbi Bubi-rendszerből visszakerült Csepel kerékpárok továbbra is jó minőségűek, megfelelő felújítás után pedig hosszú ideig használhatók. Előnyüknek tartják azt is, hogy könnyebbek az újabb modelleknél, ami a felhasználói visszajelzések alapján fontos szempont.

Országos terjeszkedésre készül a Manfred

Hozzátette, hogy sajátos modellben működik a Manfred kerékpármegosztó: a szolgáltatás hardveres hátterét a Csepel kerékpárgyártó biztosítja, míg a teljes szoftveres és applikációs infrastruktúrát a magyar Sense/Net fejlesztette ki. Ennek köszönhetően a rendszer rugalmasan alakítható az önkormányzatok és a felhasználók igényeihez.