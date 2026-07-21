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kerékpár
Mol Bubi
Csepel

Meglepő fordulat a fővárosban: az ingyenes Mol Bubi mellett is szárnyal a Manfred

Miközben már közel 15 ezren tesztelik ingyen az új Mol Bubit, riválisa nem veszített utasokat. A régi zöld Bubi-bringákat használó Manfred most jelentős flottabővítésre és országos terjeszkedésre készül.
Szirmák Erik
2026.07.21., 15:01

Egyelőre nincs hivatalos időpontja a mindenki számára elérhető új Mol Bubi elindításának, a szolgáltatást azonban 15 ezren tesztelhetik ingyenesen. Eközben a Manfred kerékpármegosztó megtalálta a piaci rést.

Mol Bubi kerékpár
Az ingyenes Mol Bubi mellett is szárnyal a Manfred / Fotó: Hegedűs Márta / MTI 

A fővárosban számos közösségi közlekedési eszköz bérelhető, közbringarendszert azonban mindössze két szolgáltató üzemeltet.

Külföldi cég nyerte a Bubi-tendert, a Manfred vitte a zöld bicikliket

A Mol Bubi 2014-ben indult el a Fővárosi Önkormányzat megbízásából és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) beruházásában. A szolgáltatás névadó támogatója a kezdetektől a Mol.

A fővárosi rendszer indulása óta a Bubi kerékpárjait a Csepel gyártotta. Ez Karácsony Gergely második főpolgármesteri ciklusában változott meg: 

a Bubi harmadik generációját már a spanyol Inurba Mobility szolgáltatóval valósították meg.

A nyertes vállalat több országban is üzemeltet kerékpárokat, például a franciaországi Rouenban, valamint több lengyel városban (Gdansk, Gdynia, Sopot) is. 

A Manfred szerint a korábbi Bubi-rendszerből visszakerült Csepel kerékpárok továbbra is jó minőségűek, megfelelő felújítás után pedig hosszú ideig használhatók. Előnyüknek tartják azt is, hogy könnyebbek az újabb modelleknél, ami a felhasználói visszajelzések alapján fontos szempont.

„Magyar cégként magától értetődő volt, hogy a közel százéves Csepel kerékpárgyártóval együttműködünk” – fogalmazott Vörös Norbert, a Manfred Mobilitás ügyvezetője a Világgazdaság megkeresésére.

A cég jelenlegi flottájában mintegy ezer zöld Csepel kerékpár és ötszáz elektromos bicikli található. 

A tervek szerint a zöld kerékpárok számát kétezerre, az elektromos modellekét pedig ezerre növelnék.

Vörös Norbert  szerint a korábbi Bubi-rendszerből visszakerült Csepel kerékpárok továbbra is jó minőségűek, megfelelő felújítás után pedig hosszú ideig használhatók. Előnyüknek tartják azt is, hogy könnyebbek az újabb modelleknél, ami a felhasználói visszajelzések alapján fontos szempont.

Országos terjeszkedésre készül a Manfred

Hozzátette, hogy sajátos modellben működik a Manfred kerékpármegosztó: a szolgáltatás hardveres hátterét a Csepel kerékpárgyártó biztosítja, míg a teljes szoftveres és applikációs infrastruktúrát a magyar Sense/Net fejlesztette ki. Ennek köszönhetően a rendszer rugalmasan alakítható az önkormányzatok és a felhasználók igényeihez.

A saját fejlesztésű informatikai háttér lehetővé teszi, hogy gyorsan alkalmazkodjanak a helyi adottságokhoz.

A XI. kerület külső részein például virtuális mobilitási pontokat alakítottak ki, amelyek kizárólag az alkalmazásban jelennek meg. A társaság szerint ilyen, az önkormányzatokkal közösen kialakított megoldásokat egy nemzetközi szolgáltató jóval nehezebben tudna megvalósítani.

Manfred kerékpár
A Manfred forgalma a vártnál erősebben alakult / Fotó: Manfred

Vörös Norbert közlése szerint a Mol Bubi az elmúlt tíz évben sűrű, könnyen elérhető hálózatot épített ki. Emiatt sokak számára inkább a közösségi közlekedést kiegészítő megoldásként működött.

A Manfred jelentősen bővítené elektromos kerékpárflottáját, és az agglomeráció felé is terjeszkedne. A tervek szerint a szolgáltatás a Lupa-tónál is elérhetővé válik, miközben több Budapest környéki településsel már folynak az egyeztetések. 

Az év végéig emellett több vármegyeszékhelyen is megjelenhetnek a Manfred kerékpárjai.

A terjeszkedést ugyanakkor lassítja, hogy piaci szereplőként fizetniük kell a közterületek használatáért, és valamennyi érintett önormányzattal  külön megállapodást kell kötniük.

A Mol Bubihoz hasonló gyűjtőpontok mellett idővel a szabadabb, úgynevezett free floating rendszer felé is nyitnának.

Meglepő fordulat: az ingyenes Mol Bubi sem vetette vissza riválisát

A közlekedési központ a Mol Bubi szolgáltatást több lépcsőben vezeti be: a tesztidőszak első fázisában a BKK munkatársai és szakmai partnerei próbálhatták ki az új kerékpárokat.

A zárt teszt mellett július 2-től már a felhasználók szélesebb köre is tesztelheti az új rendszert, kezdetben az első ötezer jelentkezőnek biztosított lehetőséget a társaság, a résztvevői kör azóta tovább bővült, jelenleg közel 15 ezer ember teszteli a szolgáltatást. 

A Manfred forgalma a vártnál erősebben alakult, miután az előző Mol Bubi kivonult Budapest utcáiról.

A társaság arra számított, hogy az új közbringarendszer ingyenes tesztidőszaka jelentősen visszaveti a bevételeit, használati adatai azonban nem estek vissza. 

Ezt azzal magyarázzák, hogy szolgáltatásuk jelenleg szélesebb területet fed le, a Manfred már több tízezer regisztrált ügyféllel rendelkezik. 

A Mol Bubi tesztelése már napok óta tart, a teljes szolgáltatás indulásának pontos időpontját azonban még nem közölték. A tervek szerint július végén válik mindenki számára elérhetővé.

A BKK a Világgazdaság megkeresésére elmondta, hogy az új Bubi 2026 júliusában a korábbi hálózatra építve indult el, a szolgáltatási terület bővítése azonban a következő hónapokban is folytatódik.

Szeptemberben kezdődik a Mobi-pontok integrációja, ennek eredményeként a felhasználók mintegy ezer új helyszínen vehetik majd fel és adhatják le a közbringa-szolgáltatás kerékpárjait.

A fővárosi cég azt is közölte, hogy a sűrűbb hálózat által a Mol Bubi többek között 

  • Őrmezőn, 
  • a József Attila-lakótelepen, 
  • a Tisztviselőtelepen 
  • és a Századosnegyed környezetében 

is elérhetővé válik.

Újabb városrészek bekapcsolására elsősorban ott nyílhat lehetőség, ahol rendelkezésre áll a szükséges infrastruktúra és megfelelő sűrűségű Mobi-pont-hálózat működik.

Lapunk arra is rákérdezett, hogy elérhető lesz-e a korábban bejelentett ötezer kerékpár, köztük ezer elektromos rásegítésű jármű.

A társaság válasza szerint az új Mol Bubi éles indulását követően folyamatosan bővítik a flottát. A kezdeti időszak után összesen 3300 kerékpár – 2500 hagyományos és 800 elektromos rásegítésű – áll majd a felhasználók rendelkezésére.

A kapacitást később tovább növelik, így idővel legalább ötezer teljesen új kerékpár kerülhet a rendszerbe.

A BKK-t arról is kérdeztük, várhatók-e további innovációk a szolgáltatásban. A társaság közlése szerint az egyetlen jelentős újítást az elektromos rásegítésű kerékpárok bevezetése jelenti, ami elsősorban azoknak könnyítheti meg a közlekedést, akik hosszabb távokat tesznek meg, vagy akik számára a hagyományos kerékpárok használata eddig kevésbé volt kézenfekvő.

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Meglepő fordulat a fővárosban: az ingyenes Mol Bubi mellett is szárnyal a Manfred

Miközben már közel 15 ezren tesztelik ingyen az új Mol Bubit, riválisa nem veszített utasokat. A régi zöld Bubi-bringákat használó Manfred most jelentős flottabővítésre és országos terjeszkedésre készül.
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