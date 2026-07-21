Meglepő fordulat a fővárosban: az ingyenes Mol Bubi mellett is szárnyal a Manfred
Egyelőre nincs hivatalos időpontja a mindenki számára elérhető új Mol Bubi elindításának, a szolgáltatást azonban 15 ezren tesztelhetik ingyenesen. Eközben a Manfred kerékpármegosztó megtalálta a piaci rést.
A fővárosban számos közösségi közlekedési eszköz bérelhető, közbringarendszert azonban mindössze két szolgáltató üzemeltet.
Külföldi cég nyerte a Bubi-tendert, a Manfred vitte a zöld bicikliket
A Mol Bubi 2014-ben indult el a Fővárosi Önkormányzat megbízásából és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) beruházásában. A szolgáltatás névadó támogatója a kezdetektől a Mol.
A fővárosi rendszer indulása óta a Bubi kerékpárjait a Csepel gyártotta. Ez Karácsony Gergely második főpolgármesteri ciklusában változott meg:
a Bubi harmadik generációját már a spanyol Inurba Mobility szolgáltatóval valósították meg.
A nyertes vállalat több országban is üzemeltet kerékpárokat, például a franciaországi Rouenban, valamint több lengyel városban (Gdansk, Gdynia, Sopot) is.
A Manfred szerint a korábbi Bubi-rendszerből visszakerült Csepel kerékpárok továbbra is jó minőségűek, megfelelő felújítás után pedig hosszú ideig használhatók. Előnyüknek tartják azt is, hogy könnyebbek az újabb modelleknél, ami a felhasználói visszajelzések alapján fontos szempont.
„Magyar cégként magától értetődő volt, hogy a közel százéves Csepel kerékpárgyártóval együttműködünk” – fogalmazott Vörös Norbert, a Manfred Mobilitás ügyvezetője a Világgazdaság megkeresésére.
A cég jelenlegi flottájában mintegy ezer zöld Csepel kerékpár és ötszáz elektromos bicikli található.
A tervek szerint a zöld kerékpárok számát kétezerre, az elektromos modellekét pedig ezerre növelnék.
Vörös Norbert szerint a korábbi Bubi-rendszerből visszakerült Csepel kerékpárok továbbra is jó minőségűek, megfelelő felújítás után pedig hosszú ideig használhatók. Előnyüknek tartják azt is, hogy könnyebbek az újabb modelleknél, ami a felhasználói visszajelzések alapján fontos szempont.
Országos terjeszkedésre készül a Manfred
Hozzátette, hogy sajátos modellben működik a Manfred kerékpármegosztó: a szolgáltatás hardveres hátterét a Csepel kerékpárgyártó biztosítja, míg a teljes szoftveres és applikációs infrastruktúrát a magyar Sense/Net fejlesztette ki. Ennek köszönhetően a rendszer rugalmasan alakítható az önkormányzatok és a felhasználók igényeihez.
A saját fejlesztésű informatikai háttér lehetővé teszi, hogy gyorsan alkalmazkodjanak a helyi adottságokhoz.
A XI. kerület külső részein például virtuális mobilitási pontokat alakítottak ki, amelyek kizárólag az alkalmazásban jelennek meg. A társaság szerint ilyen, az önkormányzatokkal közösen kialakított megoldásokat egy nemzetközi szolgáltató jóval nehezebben tudna megvalósítani.
Vörös Norbert közlése szerint a Mol Bubi az elmúlt tíz évben sűrű, könnyen elérhető hálózatot épített ki. Emiatt sokak számára inkább a közösségi közlekedést kiegészítő megoldásként működött.
A Manfred jelentősen bővítené elektromos kerékpárflottáját, és az agglomeráció felé is terjeszkedne. A tervek szerint a szolgáltatás a Lupa-tónál is elérhetővé válik, miközben több Budapest környéki településsel már folynak az egyeztetések.
Az év végéig emellett több vármegyeszékhelyen is megjelenhetnek a Manfred kerékpárjai.
A terjeszkedést ugyanakkor lassítja, hogy piaci szereplőként fizetniük kell a közterületek használatáért, és valamennyi érintett önormányzattal külön megállapodást kell kötniük.
A Mol Bubihoz hasonló gyűjtőpontok mellett idővel a szabadabb, úgynevezett free floating rendszer felé is nyitnának.
Meglepő fordulat: az ingyenes Mol Bubi sem vetette vissza riválisát
A közlekedési központ a Mol Bubi szolgáltatást több lépcsőben vezeti be: a tesztidőszak első fázisában a BKK munkatársai és szakmai partnerei próbálhatták ki az új kerékpárokat.
A zárt teszt mellett július 2-től már a felhasználók szélesebb köre is tesztelheti az új rendszert, kezdetben az első ötezer jelentkezőnek biztosított lehetőséget a társaság, a résztvevői kör azóta tovább bővült, jelenleg közel 15 ezer ember teszteli a szolgáltatást.
A Manfred forgalma a vártnál erősebben alakult, miután az előző Mol Bubi kivonult Budapest utcáiról.
A társaság arra számított, hogy az új közbringarendszer ingyenes tesztidőszaka jelentősen visszaveti a bevételeit, használati adatai azonban nem estek vissza.
Ezt azzal magyarázzák, hogy szolgáltatásuk jelenleg szélesebb területet fed le, a Manfred már több tízezer regisztrált ügyféllel rendelkezik.
A Mol Bubi tesztelése már napok óta tart, a teljes szolgáltatás indulásának pontos időpontját azonban még nem közölték. A tervek szerint július végén válik mindenki számára elérhetővé.
A BKK a Világgazdaság megkeresésére elmondta, hogy az új Bubi 2026 júliusában a korábbi hálózatra építve indult el, a szolgáltatási terület bővítése azonban a következő hónapokban is folytatódik.
Szeptemberben kezdődik a Mobi-pontok integrációja, ennek eredményeként a felhasználók mintegy ezer új helyszínen vehetik majd fel és adhatják le a közbringa-szolgáltatás kerékpárjait.
A fővárosi cég azt is közölte, hogy a sűrűbb hálózat által a Mol Bubi többek között
- Őrmezőn,
- a József Attila-lakótelepen,
- a Tisztviselőtelepen
- és a Századosnegyed környezetében
is elérhetővé válik.
Újabb városrészek bekapcsolására elsősorban ott nyílhat lehetőség, ahol rendelkezésre áll a szükséges infrastruktúra és megfelelő sűrűségű Mobi-pont-hálózat működik.
Lapunk arra is rákérdezett, hogy elérhető lesz-e a korábban bejelentett ötezer kerékpár, köztük ezer elektromos rásegítésű jármű.
A társaság válasza szerint az új Mol Bubi éles indulását követően folyamatosan bővítik a flottát. A kezdeti időszak után összesen 3300 kerékpár – 2500 hagyományos és 800 elektromos rásegítésű – áll majd a felhasználók rendelkezésére.
A kapacitást később tovább növelik, így idővel legalább ötezer teljesen új kerékpár kerülhet a rendszerbe.
A BKK-t arról is kérdeztük, várhatók-e további innovációk a szolgáltatásban. A társaság közlése szerint az egyetlen jelentős újítást az elektromos rásegítésű kerékpárok bevezetése jelenti, ami elsősorban azoknak könnyítheti meg a közlekedést, akik hosszabb távokat tesznek meg, vagy akik számára a hagyományos kerékpárok használata eddig kevésbé volt kézenfekvő.