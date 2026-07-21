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Magyar Turisztikai Ügynökség
turizmus
Kapitány István

Megvan a Magyar Turisztikai Ügynökség új vezetője – Kapitány István döntött

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Csendes Olivért nevezte ki a Magyar Turisztikai Ügynökség élére Kapitány István miniszter.
Lengyel Gabriella
2026.07.21, 15:25

Kapitány István a közösségi oldalon kedden posztolta, hogy Csendes Olivért nevezte ki a Magyar Turisztikai Ügynökség élére.  A miniszer azt írta: Csendes nemzetközi tapasztalattal rendelkező stratégiai és innovációs vezető, aki pályája során multinacionális vállalatirányítási, üzleti tanácsadási, startup-ökoszisztéma-építési és turisztikai felsővezetői szerepeket egyaránt betöltött. 

Magyar Turisztikai Ügynökség
Kapitány István kinevezte a Magyar Turisztikai Ügynökség új igazgatóját/Facebook, Kapitány István oldala

Röviden ismertette a szakember életrajzát is, eszerint szakmai hátterét a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett mesterdiploma, valamint az Oxfordi Egyetem Executive MBA képzése egészíti ki - írta Kapitány István.
Csendes Olivér egy bécsi székhelyű stratégiai innovációs tanácsadó cég vezérigazgatójaként az európai innovációs és startup-közösség fejlesztésén dolgozott, később az Osztrák Nemzeti Turisztikai Hivatal digitális és innovációs igazgatójaként. Pályafutása részeként magyarországi tapasztalatot is szerzett: korábban a Visit Hungary vezérigazgatójaként a digitalizációra, az adatvezérelt turizmusirányításra, a desztinációmarketingre és a nemzetközi együttműködésekre fókuszált.
A miniszter úgy összegezte a döntését, hogy Csendes Olivér személyében az MTÜ élére egy olyan, kiemelkedő szakmai tapasztalattal rendelkező vezető került, aki a turisztikai szakma széles körű, egyhangú elismerését és bizalmát élvezi. 

A korábbi vezető, Guller Zoltán volt, őt váltja Csendes Olivér. 

 

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