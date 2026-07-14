Kármán András ott folytatja, ahol Nagy Márton abbahagyta: elmagyarázták az elemzők, miért vette fel igazából a 3 milliárd eurós gigahitelt a Tisza-kormány

Továbbra sem lankad a befektetők érdeklődése a magyar eszközök iránt: Magyarország egy hete jelentős túljegyzés mellett vont be 3 milliárd eurónyi forrást a nemzetközi devizakötvény-piacon. Ez volt az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) első aukciója az áprilisi kormányváltás és Tardos Gergely június 22-i kinevezése óta. Azonban nem változtat azon a tényen, hogy a befektetők közel 10 milliárd euró értékben tettek ajánlatot, vagyis több mint háromszoros volt a kereslet.

Megszólaltak az elemzők: ezért vett fel gigantikus mennyiségű hitelt a Tisza-kormány – Kármán András ott folytatja, ahol Nagy Márton abbahagyta / Fotó: Bruzák Noémi

Kármán András ott folytatja, ahol Nagy Márton abbahagyta

Az ÁKK kiemelte, hogy a befolyó 3 milliárd eurót általános finanszírozási célokra használják fel. Idén ez volt Magyarország idei második devizakötvény-kibocsátása. Az első tranzakcióra januárban került sor, akkor szintén 3 milliárd eurónyi forrást vont be az állam a nemzetközi piacokról.

Az EU források lehívása miatt volt ésszerű a kibocsátás. Ugyanis ahhoz, hogy az RRF források nagyon szűk határidejét teljesíteni lehessen, bizonyos alapokat, illetve az MFB-t, fel kell tőkésíteni

– mondta a Világgazdaságnak Árokszállási Zoltán, az MBH Bank Elemzési Centrumának vezetője. A Tisza-kormány egyik legfontosabb választási ígérete az uniós források felszabadítása volt. Az idei év szempontjából elsősorban a helyreállítási alap (RRF) forrásainak lehívása bír jelentőséggel. Ennek már nincs uniós akadálya: az uniós pénzügyminiszterek tanácsa (ECOFIN) múlt pénteken jóváhagyta Magyarország helyreállítási tervét, így megnyílt az út a mintegy 10 milliárd eurós helyreállítási és ellenállóképességi forrás lehívása előtt.

Árokszállási hozzátette, ez egyfajta kiskapu, hogy még időben le lehessen hívni azokat a pénzeket, amikre az EU már évekkel ezelőtt létrehozta a keretrendszert, szóval igencsak szorít az idő. De ehhez átmenetileg többletforrások kellenek, aminek a fedezésére történhetett ez a kibocsátás is.

Az elemző arra hívta fel a figyelmet, hogy a kibocsátási tervhez képest deviza oldalon volt a legalacsonyabb a teljesülés az ÁKK decemberi terveihez képest, bár már itt is elérte a 47 százalékot a félév végéig a teljesítés, azaz időarányosan megközelítette a terv felét.

Tehát nem arról van szó, hogy ez valami új ötlet lett volna a friss ÁKK vezér részéről, hanem beleillik a decemberi finanszírozási tervbe, amit még az előző vezetés tett le az asztalra.