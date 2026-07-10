Nyílhatnak a pénzcsapok: Kármán András tízmilliárd euróhoz való hozzáférésről beszélt, még hatmilliárd követheti – erre kell költeni

„Rendkívüli: ma tárgyalta és jóváhagyta az ECOFIN, a pénzügyminiszterek tanácsa a magyar RRF-tervet. Az Európai Unió részéről érkezhetnek az uniós források Magyarországra!” – írja Kármán András pénzügyminiszter közösségi oldalán. A miniszter szerint az áprilisban megválasztott és májusban beiktatott új kormány egyik legnagyobb feladata az volt az első hónapokban, hogy biztosítsa az uniós források hazánkba érkezését.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Ezeket vállalta a TISZA-kormány az uniós pénzekért cserébe

Kármán szerint a forrásokhoz való hozzájutás érdekében a kormány vállalta a Brüsszel által elvárt jogállamisági és korrupcióellenes reformok végrehajtását, amelyeket az előző kormány álláspontja szerint nem teljesített.

A kormány emellett lezárta a helyreállítási terv (RRF) részletes egyeztetését is, amely meghatározza az uniós támogatások felhasználásának kereteit. Az ECOFIN mostani döntésével a terv hivatalosan is elfogadást nyert.

A pénzügyminiszter szerint a következő fontos feladat az augusztus végére kitűzött úgynevezett szupermérföldkövek teljesítése. A kormány közlése szerint a szükséges intézkedések végrehajtása jó ütemben halad, a részeredményekről pedig folyamatos tájékoztatást ígér.

Az Európai Unió értékelése alapján a magyar helyreállítási terv jelentősen hozzájárul a zöld és digitális átálláshoz. A legfontosabb beruházások között szerepel

a kibocsátásmentes tömegközlekedés fejlesztése,

az energiahálózatok korszerűsítése,

és a megújulóenergia-termelés bővítése.

Miként a Világgazdaság oldalán bemutatjuk, a Magyarország által benyújtott, módosított terv célja, hogy az ország a rendkívül szűk határidő ellenére is fel tudja használni a még rendelkezésre álló helyreállítási forrásokat. Ennek érdekében a kormány több, már előkészített beruházást és fejlesztést emelt át a programba, miközben egyes korábbi projekteket kivezetett vagy módosított. Az Európai Tanács szerint a felülvizsgált terv továbbra is teljesíti az uniós elvárásokat, különösen a zöld és digitális átállásra fordítandó források arányát illetően.