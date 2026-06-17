Lendületben: ekkora fizetést vittek haza átlagosan a magyarok áprilisban

Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772 200 forint volt, ami 9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A nettó keresetek növekedése részben az adókedvezmények bővülésének köszönhető / Fotó: Shutterstock

A nettó átlagkereset 541 200 forintra emelkedett, ez 11,2 százalékos éves növekedésnek felel meg. A reálkeresetek eközben 8,9 százalékkal nőttek, mivel a fogyasztói árak az előző év azonos időszakához képest 2,1 százalékkal emelkedtek.

A Központi Statisztikai Hivatal kiemelte, hogy a nettó keresetek növekedése részben az adókedvezmények bővülésének köszönhető. Jelentősen befolyásolta az adatot a 2025. július 1-jétől és 2026. január 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, továbbá a háromgyermekes anyák szja-mentessége, valamint a két gyermeket nevelő, 40 év alatti anyák idei év elejétől élő adómentessége és a 30 év alatti anyák kedvezményének bővítése.

Tovább nőtt a mediánbér is

A bruttó mediánkereset áprilisban 616 ezer forintot tett ki, ami 9,1 százalékos növekedést jelentett éves összevetésben. A nettó mediánkereset 436 400 forint volt, ez 11,1 százalékkal haladta meg a tavaly áprilisi értéket.

A rendszeres – vagyis prémium, jutalom és egyhavi különjuttatás nélküli – bruttó átlagkereset 711 400 forintot ért el, ami 8,4 százalékos emelkedésnek felel meg. Ezen belül a vállalkozásoknál 705 ezer forint, a költségvetési szektorban 720 200 forint, míg a nonprofit szervezeteknél 747 ezer forint volt az átlagos rendszeres bruttó kereset. A költségvetési szektorban mért, az átlagot meghaladó béremelkedést az előre ütemezett béremelések magyarázzák.

A vállalkozások fizetnek a legtöbbet

A teljes bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 779 ezer forintot tett ki, ami 8,7 százalékos növekedést jelentett. A költségvetési szektorban 751 100 forint volt az átlagbér, itt 10,7 százalékkal emelkedtek a keresetek, míg a nonprofit szektorban 764 800 forintos átlag mellett 7,6 százalékos volt az éves bővülés.

A közfoglalkoztatottak átlagos bruttó keresete 159 100 forintot ért el, a nem közfoglalkoztatottaké pedig 785 300 forint volt. Nettóban előbbiek 123 ezer, utóbbiak 550 100 forintot kerestek átlagosan.