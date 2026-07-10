Új gigagyárat épített a Mercedes-Benz Magyarországon, ezt kérte érte cserébe: a kecskeméti polgármester részletesen elmondta, mi volt az alku a németekkel – a jövő héten már termelni fog

Európa legnagyobb, egyre bővülő Mercedes-gyára épült meg Kecskeméten. Jövő héttől az új gyáregység elkezdi működését, mely sok szempontból ró terhet a városra. Egyik ilyen a közlekedés. Az úthálózat fejlesztését a városvezetés koncepciója alapján külső körgyűrű-levezető szakaszokkal kezdték meg, ezzel elkerülve a városi forgalmat – mondta el Szemereyné Dr. Pataki Klaudia polgármester a Közélet Lite podcast legújabb adásában, melyben Kozák Polett ügyvezető-főszerkesztővel beszélgetett – írja a hiros.

Európa legnagyobb, egyre bővülő Mercedes-gyára épült meg Kecskeméten/Fotó: HWSW

Két közvetlen útépítést vállalt be a város saját forrásából. Ez a Daimler út szélesítése és az új gyáregységet megközelítő Maybach út megépítése. Ezen kívül közmű-infrastruktúrákat, vízi közműhálózat fejlesztését, szürke víz újszerű megoldásait, annak a felhasználásának a módszereit gondoljuk végig a Bácsvíz Zrt.-vel közösen — fejtette ki a polgármester.

”Ezenkívül az energiaellátó-hálózat beruházása is a kivitelezési szakaszba lépett, így várhatóan 2027 végére befejeződnek a munkálatok. A város és a Mercedes-Benz Gyár megállapodásának tükrében az oktatás területén a villamosmérnök és mechatronikai szakirányokhoz tartozó egyetemi képzéseket is erősítették és továbbra is kiemelt fontosságú a duális képzés. Ez is egy vállalás volt, hogy a Neumann János Egyetem a villamosmérnök alapszakot elindítja, amely 2026 szeptemberétől megkapta az akkreditációs engedélyét és meg is hirdette az egyetem”

— hangsúlyozta.

A podcastben a polgármester beszélt még többek között a középfokú kéttannyelvű szakirányú képzés elindulásáról a Rudolf-kertben, a gyárat érintő lakhatási kérdésekről, a bérlakás- és egyéb fejlesztésekről, a tömegközlekedés problémáiról és megoldási lehetőségeiről, valamint kitért az iparfejlesztés egyedülálló módszereire, melyek Kecskeméten valósultak meg.

Felszívta a helyi munkaerőt a Mercedes

A Mercedes-Benz második kecskeméti gyára mintegy 3000 új munkahelyet hoz létre. A beruházás már most érezhetően felkavarta a helyi munkaerőpiacot, miközben a vendégmunkásokra vonatkozó új szabályozásról szinte senki sem akar nyilvánosan beszélni.