Új gigagyárat épített a Mercedes-Benz Magyarországon, ezt kérte érte cserébe: a kecskeméti polgármester részletesen elmondta, mi volt az alku a németekkel – a jövő héten már termelni fog
Európa legnagyobb, egyre bővülő Mercedes-gyára épült meg Kecskeméten. Jövő héttől az új gyáregység elkezdi működését, mely sok szempontból ró terhet a városra. Egyik ilyen a közlekedés. Az úthálózat fejlesztését a városvezetés koncepciója alapján külső körgyűrű-levezető szakaszokkal kezdték meg, ezzel elkerülve a városi forgalmat – mondta el Szemereyné Dr. Pataki Klaudia polgármester a Közélet Lite podcast legújabb adásában, melyben Kozák Polett ügyvezető-főszerkesztővel beszélgetett – írja a hiros.
Két közvetlen útépítést vállalt be a város saját forrásából. Ez a Daimler út szélesítése és az új gyáregységet megközelítő Maybach út megépítése. Ezen kívül közmű-infrastruktúrákat, vízi közműhálózat fejlesztését, szürke víz újszerű megoldásait, annak a felhasználásának a módszereit gondoljuk végig a Bácsvíz Zrt.-vel közösen — fejtette ki a polgármester.
”Ezenkívül az energiaellátó-hálózat beruházása is a kivitelezési szakaszba lépett, így várhatóan 2027 végére befejeződnek a munkálatok. A város és a Mercedes-Benz Gyár megállapodásának tükrében az oktatás területén a villamosmérnök és mechatronikai szakirányokhoz tartozó egyetemi képzéseket is erősítették és továbbra is kiemelt fontosságú a duális képzés. Ez is egy vállalás volt, hogy a Neumann János Egyetem a villamosmérnök alapszakot elindítja, amely 2026 szeptemberétől megkapta az akkreditációs engedélyét és meg is hirdette az egyetem”
— hangsúlyozta.
A podcastben a polgármester beszélt még többek között a középfokú kéttannyelvű szakirányú képzés elindulásáról a Rudolf-kertben, a gyárat érintő lakhatási kérdésekről, a bérlakás- és egyéb fejlesztésekről, a tömegközlekedés problémáiról és megoldási lehetőségeiről, valamint kitért az iparfejlesztés egyedülálló módszereire, melyek Kecskeméten valósultak meg.
Felszívta a helyi munkaerőt a Mercedes
A Mercedes-Benz második kecskeméti gyára mintegy 3000 új munkahelyet hoz létre. A beruházás már most érezhetően felkavarta a helyi munkaerőpiacot, miközben a vendégmunkásokra vonatkozó új szabályozásról szinte senki sem akar nyilvánosan beszélni.
A vállalat már tavaly ősszel megkezdte a toborzást, tavasszal pedig kilenc települést érintő roadshow-val próbált új munkatársakat találni. A kampányból jól látszik, hogy a gyár munkaerőigénye messze túlmutat Kecskeméten:
- Szolnokról,
- Nagykőrösről,
- Kiskunfélegyházáról
- és más környező településekről is várják a jelentkezőket.
A Mercedes a részletes kérdésekre azonban nem adott érdemi válaszokat. Nem közölte, hány új dolgozót vett már fel, hány kölcsönzött munkavállalót foglalkoztat, mekkora bérekkel csábítja az embereket, és azt sem, hogy jelenleg hány harmadik országbeli munkavállaló dolgozik a kecskeméti üzemben. A vállalat mindössze annyit közölt, hogy folyamatos a létszámbővítés, és készülnek az új elektromos C-osztály gyártására.
A helyi cégek szerint ugyanakkor már most érezhető a Mercedes elszívó hatása. Több vállalatnál is felmondtak dolgozók az elmúlt hetekben, hogy az autógyárhoz szerződjenek. A megkeresett cégek többsége azonban nem kívánt nyilatkozni sem erről, sem a vendégmunkások helyzetéről.