Felháborodás a Schwarzenegger-film miatt: szóban bólintott rá a főpolgármester a metrólezárásra, 300 ezer forintot kértek egy kocsiért – visszaadnák az utasok pénzét

A főpolgármesterrel folytatott szóbeli egyeztetés alapján, majd a városvezetés tudtával és elvi jóváhagyásával döntöttek az M2-es metró Deák Ferenc tér és Örs vezér tere közötti szakaszának leállításáról – közölte közösségi oldalán Gál József, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője.

A városvezetés tudtával és elvi jóváhagyásával döntöttek az M2-es metró Deák Ferenc tér és Örs vezér tere közötti szakaszának leállításáról / Fotó: AFP

A politikus a BKK és a BKV vezetőitől kapott hivatalos válaszokra hivatkozva számolt be az Arnold Schwarzenegger főszereplésével készülő hollywoodi produkció miatti lezárás részleteiről.

Gál József szerint Budapest egyik legfontosabb közlekedési tengelyét nem lehet egy szóbeli megbeszélés alapján két napra lezárni, különösen akkor, ha ehhez maga a főpolgármester vagy valamelyik közvetlen munkatársa járul hozzá.

Heti nettó 330 ezer forintért adták át a metrószerelvényt

A képviselő által ismertetett szerződés szerint a BKV egy régi, Ev3 típusú orosz metrószerelvényt adott át a produkciónak. A 228-as, 242-es és 247-es pályaszámú kocsikból álló szerelvényt június 8. és július 31. között használhatta a filmes stáb.

A bérleti díj hetente nettó 330 ezer forint volt. Gál József összehasonlításként kiemelte, hogy a szerelvény egyszeri műszaki megvizsgálásáért önmagában nettó 903 941 forintot kellett fizetnie a produkciós cégnek. A frakcióvezető ezért úgy véli, hogy a BKV áron alul adta bérbe a fővárosi vagyont.

Sorra hibásodtak meg a pótlóbuszok a hőségben

A metró pótlására szombaton 42, vasárnap pedig 35 autóbuszt állítottak forgalomba. A hőségriadó alatt szombaton négy, vasárnap három jármű hibásodott meg menet közben.

A problémák között felforrt hűtővíz, ajtóhiba és a klímaberendezés meghibásodása is előfordult.

Ez azt jelenti, hogy a pótlásra kivezényelt járművek csaknem tíz százalékával probléma akadt. Gál József szerint az eset megmutatta, hogy a fővárosi buszpark a teljesítőképessége határán mozog, a felszíni közlekedésre nehezedő többletterhelés pedig komoly kockázatokkal jár.

Díszletben is felépítették a metró helyszínét

A politikus azt is felvetette, hogy a produkció a Vasúttörténeti Park hátsó részén, külső és zárt területen kialakított helyszínen is forgatott. Gál József korábban maga is lefényképezte az ott elhelyezett, a filmhez átalakított metrókocsit.