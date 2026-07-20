Felháborodás a Schwarzenegger-film miatt: szóban bólintott rá a főpolgármester a metrólezárásra, 300 ezer forintot kértek egy kocsiért – visszaadnák az utasok pénzét
A főpolgármesterrel folytatott szóbeli egyeztetés alapján, majd a városvezetés tudtával és elvi jóváhagyásával döntöttek az M2-es metró Deák Ferenc tér és Örs vezér tere közötti szakaszának leállításáról – közölte közösségi oldalán Gál József, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője.
A politikus a BKK és a BKV vezetőitől kapott hivatalos válaszokra hivatkozva számolt be az Arnold Schwarzenegger főszereplésével készülő hollywoodi produkció miatti lezárás részleteiről.
Gál József szerint Budapest egyik legfontosabb közlekedési tengelyét nem lehet egy szóbeli megbeszélés alapján két napra lezárni, különösen akkor, ha ehhez maga a főpolgármester vagy valamelyik közvetlen munkatársa járul hozzá.
Heti nettó 330 ezer forintért adták át a metrószerelvényt
A képviselő által ismertetett szerződés szerint a BKV egy régi, Ev3 típusú orosz metrószerelvényt adott át a produkciónak. A 228-as, 242-es és 247-es pályaszámú kocsikból álló szerelvényt június 8. és július 31. között használhatta a filmes stáb.
A bérleti díj hetente nettó 330 ezer forint volt. Gál József összehasonlításként kiemelte, hogy a szerelvény egyszeri műszaki megvizsgálásáért önmagában nettó 903 941 forintot kellett fizetnie a produkciós cégnek. A frakcióvezető ezért úgy véli, hogy a BKV áron alul adta bérbe a fővárosi vagyont.
Sorra hibásodtak meg a pótlóbuszok a hőségben
A metró pótlására szombaton 42, vasárnap pedig 35 autóbuszt állítottak forgalomba. A hőségriadó alatt szombaton négy, vasárnap három jármű hibásodott meg menet közben.
A problémák között felforrt hűtővíz, ajtóhiba és a klímaberendezés meghibásodása is előfordult.
Ez azt jelenti, hogy a pótlásra kivezényelt járművek csaknem tíz százalékával probléma akadt. Gál József szerint az eset megmutatta, hogy a fővárosi buszpark a teljesítőképessége határán mozog, a felszíni közlekedésre nehezedő többletterhelés pedig komoly kockázatokkal jár.
Díszletben is felépítették a metró helyszínét
A politikus azt is felvetette, hogy a produkció a Vasúttörténeti Park hátsó részén, külső és zárt területen kialakított helyszínen is forgatott. Gál József korábban maga is lefényképezte az ott elhelyezett, a filmhez átalakított metrókocsit.
Szerinte emiatt különösen indokolt megvizsgálni, miért kellett a működő M2-es metró alagútját is két napra átadni a filmeseknek, ha a jelenetek egy részét az utasforgalomtól elzárt területen is rögzíthették.
Külön díjat fizettetnének az utasoknak okozott kellemetlenségért
A BKK és a BKV vezetői a képviselőnek küldött válaszukban maguk is jelezték, hogy a jelenlegi rendszer módosításra szorul. Egy úgynevezett kényelmetlenségi vagy externális díj bevezetését javasolják, amely figyelembe venné az utasok időveszteségét.
A szeptemberi Fővárosi Közgyűlés elé ennek alapján új szabályozási javaslat kerülhet. Ennek
- a BKV
- és a BKK
bevonásával kellene rendeznie a fővárosi közlekedési eszközök és helyszínek bérbeadásának pénzügyi, felelősségi és döntéshozatali feltételeit, miközben elsőbbséget biztosítana az utasok érdekeinek és a főváros kötelező közlekedési feladatainak.
A BKV korábban pluszbevételről beszélt
A június 20–21-i lezárás előtt a BKV a Világgazdaság megkeresésére még azt közölte, hogy a filmes produkció megtéríti a forgatással kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, beleértve a területhasználatot, az eszközök és járművek bérlését, valamint a szükséges szakfelügyeletet. A társaság szerint a megállapodás nemcsak fedezte a kiadásokat, hanem pluszbevételt is hozott, a szerződésről és a pontos összegekről azonban akkor titoktartási kötelezettségre hivatkozva nem árult el részleteket.
A BKV azt is közölte, hogy 2025-ben a különböző fotózásokból és filmforgatásokból összesen csaknem 114 millió forint bevétele származott. A társaság szerint ezek a produkciók a közlekedési infrastruktúra fenntartásához is hozzájárulnak, miközben Budapest nemzetközi ismertségét erősítik. A most nyilvánosságra került, heti nettó 330 ezer forintos szerelvénybérleti díj ugyanakkor új megvilágításba helyezi, mekkora üzletet jelentett a konkrét Schwarzenegger-film a BKV számára.