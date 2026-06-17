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Arnold Schwarzenegger
BKV
metróállomás

Schwarzenegger metrós forgatása: elárulta a BKV, mekkora üzlet a bérbeadás

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Arnold Schwarzenegger budapesti forgatása miatt hétvégére lezárják az M2-es metró belvárosi szakaszát, ami sok utasnak okozhat kellemetlenséget. A BKV ugyanakkor most elárulta, hogy a filmes produkciók nemcsak megtérítik az összes felmerülő költséget, hanem pluszbevételt is hoznak a társaságnak.
Zováthi Domokos
2026.06.17, 13:18

Június 20-án, szombat üzemkezdettől június 21-én, vasárnap üzemzárásig az M2-es metró az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között nem közlekedik, a kimaradó szakaszon pótlóbuszok járnak majd. A lezárás oka egy  nagyszabású amerikai filmes produkció forgatása, amelynek jeleneteit az érintett szakasz egyik állomásán veszik fel. A film főszereplője Arnold Schwarzenegger lesz, aki nem először jár Budapesten. A Budapesti Közlekedési Zrt.-t (BKV) kérdeztük a részletekről.

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A BKV-nak tavaly a különböző fotózásokból és filmforgatásokból összesen csaknem 114 millió forint bevétele származott / / Fotó: Tinseltown

A BKV a Világgazdaság megkeresésére azt közölte, hogy a produkcióval kötött megállapodás értelmében

  • sem a szerződésről,
  • sem a filmről,
  • sem a forgatás részleteiről

nem adhat tájékoztatást.

Hétvégére és az iskolai szünetre időzítették

A közlekedési társaság szerint a forgatás időpontjának kiválasztásakor – akárcsak a nagyobb karbantartások esetében – elsődleges szempont volt, hogy az a lehető legkisebb mértékben érintse az utasokat.

Ezért a munkálatokat hétvégére, illetve az iskolai szünet idejére ütemezték, amikor az M2-es metró utasforgalma a hétköznapokhoz képest jóval kisebb.

A lezárás idején az érintett szakaszon folyamatosan pótlóbuszok közlekednek majd, amelyek kapacitását a várható forgalomhoz igazították. A BKV azt is kiemelte, hogy a szombati Múzeumok Éjszakája rendezvényre külön Múzeumbuszok indulnak hét különböző útvonalon.

Nemcsak megtérül, pluszbevételt is hoz a BKV-nak

A közlekedési társaság ugyan nem árulta el, hogy pontosan mennyit fizet a hollywoodi produkció a metró használatáért, azt azonban hangsúlyozta, hogy

a forgatást lebonyolító társaság megtéríti a filmkészítéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget.

Ez magában foglalja a területhasználatot, az eszközök és járművek bérlését, valamint a szükséges szakfelügyeletet is. A BKV szerint mindez nemcsak fedezi a kiadásokat, hanem pluszbevételt is jelent a vállalatnak.

A produkciót lebonyolító társaság megtéríti a forgatással kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, emellett a területhasználatért, az eszközök, járművek bérléséért, a szakfelügyeletért fizetett összeg pluszbevételt is hoz a társaságnak – közölte a BKV. A társaság egy eddig nem ismert adatot is megosztott:

tavaly a különböző fotózásokból és filmforgatásokból összesen csaknem 114 millió forint bevétele származott.

Ez az összeg a BKV szerint hozzájárul a közösségi közlekedési infrastruktúra fenntartásához és működtetéséhez.

M2-es metró BKK, közlekedés
Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Budapest régóta kedvelt filmes helyszín

A BKV arra is emlékeztetett, hogy infrastruktúrája korábban is számos hazai és nemzetközi film-, televíziós és reklámprodukciónak adott otthont. A fővárosi közösségi közlekedés rendszeresen megjelenik olyan alkotásokban, amelyeket világszerte több millió néző láthat. A társaság szerint ezek a produkciók nemcsak közvetlen bevételt hoznak, hanem

Budapest nemzetközi ismertségét és vonzerejét is erősítik.

A mostani hétvége így egyszerre jelent majd kényelmetlenséget az utasoknak és üzleti lehetőséget a közlekedési vállalatnak: a hollywoodi produkciók ugyanis a BKV állítása szerint nemcsak használják, hanem fizetnek is Budapest egyik legfontosabb közlekedési rendszeréért.

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