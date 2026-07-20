Vészjelzés érkezett Németországból – a csődhullám ezért fájhat ez különösen a magyar gazdaságnak

A német gazdaság gondjai már nem tekinthetők átmeneti megingásnak. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése szerint olyan mély szerkezeti problémák halmozódtak fel, amelyek miatt Európa legnagyobb gazdaságának teljes növekedési modelljét újra kell gondolnia. Ez pedig Magyarország számára sem csupán külpolitikai vagy makrogazdasági kérdés: a német ipar gyengélkedése közvetlenül érezteti hatását a hazai termelésben, az exportban és a beruházásokban is.

Bajban a német ipar / Fotó: Quality Stock Arts

Magyarország különösen kitett

Kevés európai ország függ annyira a német gazdaságtól, mint Magyarország. A hazai termékexport 2025-ben mintegy 25 százaléka Németországba irányult, miközben az import 22 százaléka is onnan érkezett. Ez a nemzetközi gyakorlat szerint már rendkívül magas koncentrációnak számít, vagyis egyetlen partner gazdasági problémái gyorsan begyűrűzhetnek Magyarországra.

A függőség ráadásul jóval túlmutat a külkereskedelmen. A legnagyobb magyarországi ipari beruházások mögött német vállalatok állnak, az autóipar, a gépipar és számos beszállító pedig közvetlenül a német termelési láncok részeként működik. Az Oeconomus szerint a Németországba irányuló magyar export 32,6 százaléka közvetlenül az autóiparhoz kapcsolódik, ezért a német autógyárak teljesítménye szinte azonnal megjelenik a magyar gazdasági mutatókban is.

Ez azt jelenti, hogy amikor Németországban csökkennek a megrendelések, visszafogják a termelést vagy elhalasztják a beruházásokat, annak következményeit rövid időn belül a magyar beszállítók is megérzik.

Nem egyszerű ciklikus visszaesésről van szó

A német gazdaság problémái mögött egyszerre több tényező áll. Az elemzés szerint véget ért az olcsó orosz energiára épülő korszak, miközben a világkereskedelem növekedése is lelassult, és a korábbi exportvezérelt modell egyre kevésbé működik.

A számok jól mutatják a változást. Míg Németország a kilencvenes évek közepén még a világgazdaság 8,3 százalékát adta, addig 2024-re ez az arány 4,2 százalékra csökkent. Az ország ugyan továbbra is az Európai Unió legnagyobb gazdasága – az uniós GDP 24 százalékát állítja elő –, de globális súlya folyamatosan mérséklődik.