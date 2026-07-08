Egy hét maradt hátra: 870 magyar település fizethet milliárdokat az államnak, Cser-Palkovics András mindenkit figyelmeztetett – a Tisza-kormányra várnak

A nagyvárosoknak kötelességük szolidárisnak lenni, ezt a felelősséget nem háríthatják el. Nem vezet jó irányba, ha az önkormányzatok a befizetések visszatartásával próbálják kifejezni elégedetlenségüket – jelentette ki a Világgazdaságnak Cser-Palkovics András. A Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) elnökét lapunk a szövetség szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos álláspontjáról, illetve arról kérdezte, történt-e már bármilyen egyeztetés az új kormányzat és az önkormányzatok között a helyhatóságok világát érintő legfontosabb kérdésekben.

Az MJVSZ elnöke régóta szorgalmazza a szolidaritási hozzájárulás mértékének csökkentését. / Fotó: Cser-Palkovics András Facebook-oldala

Több város megtagadta vagy felfüggesztette a szolidaritási hozzájárulás befizetését

Alig néhány nap múlva – július 15-én – lejár a szolidaritási hozzájárulás befizetésének határideje az arra kötelezett mintegy 870 település számára, azonban a választások után több önkormányzat jelezte, hogy megtagadja vagy felfüggeszti a befizetést.

Szolnok, Szentes, Orosháza, illetve Nagykanizsa polgármestere például már az áprilisban esedékes részlet átutalását is megtagadta.

Több önkormányzat jelezte, hogy az új kormány megalakulásáig visszatartja a befizetést, míg például Debrecen közgyűlése június végi ülésén határozott a szolidaritási adó eltörlésének kezdeményezéséről.

Mellettük ugyanakkor szépszámban akadtak olyan városok, melyek továbbra is – a hatályban lévő jogszabályhoz tartva magukat – teljesítik e kötelezettségüket a központi költségvetés felé, köztük olyan nagyadózók, mint Győr, Székesfehérvár vagy Kecskemét.

Lapunk Cser-Palkovics Andrást, az MJVSZ elnökét kérdezte meg a témában, hiszen a 10 legnagyobb befizetőből 8 ehhez az önkormányzati tömörüléshez tartozik.

Az MJVSZ régóta szorgalmazza a hozzájárulás mértékének csökkentését

Magyarország mintegy 3200 településének valamivel több mint negyede rendelkezik iparűzésiadó-bevétellel. A szolidaritási hozzájárulás célja az, hogy segítse azokat az önkormányzatokat, amelyek másként nem tudnák ellátni feladataikat vagy fejleszteni településüket – mondta Cser-Palkovics András arra a felvetésünkre, hogy több tagváros vezetője jelezte, felfüggeszti vagy megtagadja a hozzájárulás befizetését.