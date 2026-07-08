Az Adriát is telibe trafálta az erős forint – megrohamozták Horvátországot a magyar turisták

Töretlenül emelkedik a magyar vendégek érdeklődése Horvátország iránt. 2026 első hat hónapjában mintegy 190 000 magyar vendég nagyjából 687 000 vendégéjszakát töltött el az országban a Horvát Idegenforgalmi Közösség adatai alapján.

Horvátország továbbra is a magyarok kedvence / Fotó: Shutterstock

A magyar vendégforgalom minden mutatója emelkedett, a vendégek száma 4,5 százalékkal, a vendégéjszakák száma 6,5 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit. A szálláshelyek közül a legnagyobb növekedést a hotelek (+11 százalék) és a kempingek (+9 százalék) érték el – ez a hosszabb, tudatosan tervezett nyaralások és a minőségi szálláshelyek iránti erősödő magyar kereslet jele.

A magyarok kedvenc úticélja

A magyar vendégek körében továbbra is

Kvarner, Isztria és Zára (Zadar)

megye a legnépszerűbb, és mindhárom növekedést mutat az előző évhez képest. A legnagyobb ugrást azonban a Dubrovnik-Neretva megye produkálta: 35 százalékkal több magyar érkezést és vendégéjszakát regisztráltak, mint tavaly.

A kiugró bővülés hátterében egyértelműen a légi összeköttetés fejlődése áll: 2026 nyarán – évek után először – ismét van közvetlen járat Budapest és Dubrovnik között, méghozzá rögtön kettő is. A Wizz Air és a Ryanair egyaránt heti három-három indulással köti össze a két várost, így a főszezonban akár heti hat közvetlen járat repíti a magyar turistákat a dél-dalmát tengerpartra – alig egy óra alatt.

A konkrét úti célok versenyét Crikvenica vezeti, megelőzve Rovinjt és Porečet. Mindhárom település a magyar vendégéjszakák növekedéséről számolt be.

A magyarok számára ráadásul még vonzóbbá vált a külföldi nyaralás az erős forintárfolyam miatt. Kedden 354 forintot kellett fizetni egy euróért, miközben egy évvel korábban még 400 közelében mozgott az árfolyam.