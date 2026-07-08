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nyaralás

Az Adriát is telibe trafálta az erős forint – megrohamozták Horvátországot a magyar turisták

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A magyar vendégek elözönlötték az első félévben az Adriai tengert. Horvátország továbbra is az egyik legkedveltebb úticél a nyári hónapokban. Az erős forint is közre játszik a nagy bővülésben.
VG
2026.07.08, 06:45

Töretlenül emelkedik a magyar vendégek érdeklődése Horvátország iránt. 2026 első hat hónapjában mintegy 190 000 magyar vendég nagyjából 687 000 vendégéjszakát töltött el az országban a Horvát Idegenforgalmi Közösség adatai alapján.

Dubrovnik, Horvátország
Horvátország továbbra is a magyarok kedvence / Fotó: Shutterstock

A magyar vendégforgalom minden mutatója emelkedett, a vendégek száma 4,5 százalékkal, a vendégéjszakák száma 6,5 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit. A szálláshelyek közül a legnagyobb növekedést a hotelek (+11 százalék) és a kempingek (+9 százalék) érték el – ez a hosszabb, tudatosan tervezett nyaralások és a minőségi szálláshelyek iránti erősödő magyar kereslet jele.

A magyarok kedvenc úticélja

A magyar vendégek körében továbbra is

  1. Kvarner,
  2. Isztria és
  3. Zára (Zadar)

megye a legnépszerűbb, és mindhárom növekedést mutat az előző évhez képest. A legnagyobb ugrást azonban a Dubrovnik-Neretva megye produkálta: 35 százalékkal több magyar érkezést és vendégéjszakát regisztráltak, mint tavaly.

A kiugró bővülés hátterében egyértelműen a légi összeköttetés fejlődése áll: 2026 nyarán – évek után először – ismét van közvetlen járat Budapest és Dubrovnik között, méghozzá rögtön kettő is. A Wizz Air és a Ryanair egyaránt heti három-három indulással köti össze a két várost, így a főszezonban akár heti hat közvetlen járat repíti a magyar turistákat a dél-dalmát tengerpartra – alig egy óra alatt.

A konkrét úti célok versenyét Crikvenica vezeti, megelőzve Rovinjt és Porečet. Mindhárom település a magyar vendégéjszakák növekedéséről számolt be.

A magyarok számára ráadásul még vonzóbbá vált a külföldi nyaralás az erős forintárfolyam miatt. Kedden 354 forintot kellett fizetni egy euróért, miközben egy évvel korábban még 400 közelében mozgott az árfolyam.

EUR / HUF árfolyam
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Fontos lábjegyzet: a kedden közzétett májusi magyar inflációs statisztikából derült ki, hogy ha erős a forint, attól nem feltétlenül lesz olcsó a külföldi nyaralás.

Itt a bombameglepetés a nyaralóknak, ha azt hittük, az erős forinttal most olcsón megússzuk – és más is megdrágult
Ismét az elemzői várakozásoknál kedvezőbben alakultak a magyar inflációs adatok. A fogyasztói árak éves alapon 1,7 százalékkal növekedtek, azonban néhány szolgáltatásért jócskán többet kell fizetni, mint egy évvel korábban. A legnagyobb drágulást a teherszállítási szolgáltatások, valamint a színházjegyek produkálták, de az üdülni vágyóknak is mélyen a zsebükbe kell nyúlni.

Nemc sak a magyarok veszik célba az Adriát. 

A Lonely Planet 2026-os nyári válogatásában Horvátország végzett az első helyen, 20 úti célt maga után hagyva. A dobogó második fokára az amerikai Colorado, a harmadikra Skócia állhatott fel, az élmezőnyt Portugália és Olaszország zárta; a legjobb tíz között kapott helyet Tanzánia, Utah, New Hampshire, Svájc és Görögország is. A tekintélyes útikönyvkiadó indoklásában a meleg nyári időjárás, a pezsgő tengerparti hangulat és a rendkívül sokszínű élménykínálat együttállását emelte ki.

Gasztronómiában is rákapcsolt Horvátország

A tengerpart mellett a horvát konyha is nemzetközi elismeréssel indítja a nyarat, a Michelin Kalauz 2026-os horvátországi kiadása – amelyet június 28-án mutattak be – új csillaggal jutalmazta az isztriai Poreč Harry's Piccolo éttermét. A Valamar frissen nyílt, ötcsillagos Pical Resortjában működő étterem konyháját a régió tapasztalt séfje, Goran Hrastovčak vezeti, a hely a trieszti, két Michelin-csillagos Harry's Piccolo séfjeivel, Matteo Metullióval és Davide De Prával együttműködésben született. A kóstolómenük a tenger és a szárazföld, Itália és Isztria ízeit ötvözik, a történelmi Parenzana-vasútvonal nyomvonalát idézve – Horvátország, Olaszország és Szlovénia gasztronómiai határvidékén.

A rovinji Agli Amici megőrizte két csillagát – immár zsinórban harmadik éve –, Emanuele Scarello és Simone De Lucca séfek vezetésével. A csillagos éttermek térképe Isztriától Dubrovnikig, Zágrábtól a szigetekig ível: az új csillag mellett tizenkét étterem erősítette meg egycsillagos rangját, köztük a šibeniki Pelegrini, a spliti Krug, a rijekai Nebo, a korčulai LD Restaurant és a novaljai Boškinac. Horvátországban így immár 14 étterem büszkélkedhet Michelin-csillaggal; a Kalauz idén összesen 112 horvát éttermet értékelt, közülük 20 újként került a válogatásba.

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