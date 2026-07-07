Rendkívüli bejelentést tett a Fidesz: bojkottálja az ellenzék a parlamentben az alkotmánymódosításról szóló vitát

„Magyar Péter eldöntötte, hogy leváltja a köztársasági elnököt, lefejezi az Alkotmánybíróságot, lefejezik a Kúriát, lefejezi a politikai ellenfeleit is. Létrehozza ezt az AVH-t, ami mindent és mindenkit vizsgálhat nagyon zavaros jogalapokra hivatkozva. Az is tény, hogy ez az Alaptörvény-módosítás példátlan az egész Európai Unióban, példátlan a rendszerváltás utáni Magyarország történetében és egy példátlan támadás a jogállamiság és a demokrácia ellen. Ezzel nemzetközi jogelveket és nemzetközi egyezményeket sértenek” – jelentette ki Panyi Miklós, fideszes képviselő az Alaptörvény 17. módosításának általános vitájában a parlamentben, amiről a 444.hu tudosított.

Rendkívüli bejelentést tett a Fidesz: bojkottálja az ellenzék a parlamentben az alkotmánymódosításról szóló vitátFotó: AFP

A javaslatot a parlament sürgősségi eljárással tárgyalja. Panyi emellett bejelentette, hogy a Fidesz és a KDNP frakciói „nem fognak részt venni a demokrácia leépítésében”, ezért

sem a részletes vitán, sem a szavazáson nem lesznek jelen.

Magyar Péter miniszterelnök által a hétvégé benyújtott 17. alkotmánymódosítás többek között

megszüntetné Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatását, és új köztársasági elnök választását tenné lehetővé,

bevezetné a 12 éves cikluskorlátot a parlamenti képviselőknél,

felállítaná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt,

és visszahozná a 70 éves nyugdíjkorhatárt az Alkotmánybíróságon, ami miatt Polt Péter, a bíróság elnökének megbízatása is megszűnne.

Mivel a Tisza-frakció egymaga is nagyobb, mint a parlament kétharmada, az alkotmánymódosítást a Fidesz és a KDNP nélkül is meg tudják szavazni. A bojkott azonban nem idegen a Fidesztől, korábban 2010 előtt rendszeresen bojkottálta Gyurcsány Ferenc miniszterelnök parlamenti felszólalásait, akivel Navracsics Tibor frakióvezető vívta meg a csatáit. Török Gábor politólógus a hétvégén arról írt a Facebook-on, hogy a Fidesznek érdemes lenne elgondolkodnia, hogy a jövőben részt vesz-e a parlamanti vitákban.