Pattanásig feszült a helyzet Oroszországban: az üzemanyaghiány miatt egyre idegesebbek az oroszok, tömegjelenetek a benzinkutakon

Az ukrán dróncsapások egyre komolyabb károkat okoznak az orosz olajiparban, ennek következményeit pedig már a hétköznapi emberek is érzik. Az ország számos részén órákig kell várni a benzinkutaknál, miközben a hiány már a gazdaság működését is veszélyezteti.

Putyin szerint nem kritikus a helyzet, a valóság azonban egyre több orosz számára egészen mást mutat / Fotó: Alexander Kazakov / AFP

Egyre súlyosabb üzemanyaghiány alakult ki Oroszországban, miután az ukrán drón- és rakétatámadások jelentős károkat okoztak az ország olajipari infrastruktúrájában.

A finomítókat ért csapások következtében az orosz benzintermelés az elmúlt egy évben mintegy 25 százalékkal csökkent, miközben a nyári utazási szezon és a mezőgazdasági betakarítás miatt a kereslet is magas.

A hiány mára szinte az egész országra kiterjed. A Guardian értesülései alapján már csak két orosz régiót nem érintenek az ellátási problémák, miközben a kutaknál többórás várakozás vált mindennapossá.

Egy szibériai településen annyira elmérgesedett a helyzet, hogy egy rendőr fegyvert rántott, miután vita tört ki a sorban állók és egy előre furakodó autós között.

A problémák a gazdaságot is egyre érzékenyebben érintik. Több logisztikai vállalat arról számolt be, hogy teherautóik napokra vesztegeltek üzemanyag nélkül, míg a taxisok egy része inkább nem vállal hosszabb fuvarokat, mert attól tart, nem tud majd újra tankolni. Az ágazati szereplők szerint emiatt a fuvarok száma mintegy 20 százalékkal csökkent.

Az oroszok minden eszközt bevetnek, hogy üzemanyaghoz juthassanak

Az ellátási zavarok miatt feketepiac is kialakult. Egyes internetes oldalakon és Telegram-csatornákon jelentős felárral kínálnak benzint, miközben egyre több orosz autós Kazahsztánba vagy Kínába utazik tankolni. A jelenség már külön nevet is kapott: „benzinturizmus”.

Moszkvát sem kerülte el a válság. A főváros több benzinkútja ideiglenesen bezárt, miután júniusban dróntámadás érte az egyik legfontosabb helyi finomítót. Egyes autósok szerint már egy-két órát is várni kell a tankolásra.

A helyzetet jól mutatja, hogy az orosz kormány már Fehéroroszországból, Kazahsztánból és Indiából történő üzemanyag-import lehetőségét is vizsgálja.

Ez rendkívül szokatlan lépés lenne egy olyan országtól, amely normál körülmények között a világ egyik legnagyobb finomított kőolajtermék-exportőre.