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Vlagyimir Putyin
ukrán dróntámadás
energiahelyzet
Oroszország
üzemanyaghiány

Pattanásig feszült a helyzet Oroszországban: az üzemanyaghiány miatt egyre idegesebbek az oroszok, tömegjelenetek a benzinkutakon

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Egy szibériai benzinkúton rendőrnek kellett fegyvert rántania, amikor elszabadultak az indulatok a hosszú várakozás miatt. Az üzemanyaghiány már Oroszország minden területén problémává vált az ukrán csapások következtében.
VG
2026.07.07, 21:40
Frissítve: 2026.07.07, 21:50

Az ukrán dróncsapások egyre komolyabb károkat okoznak az orosz olajiparban, ennek következményeit pedig már a hétköznapi emberek is érzik. Az ország számos részén órákig kell várni a benzinkutaknál, miközben a hiány már a gazdaság működését is veszélyezteti.

Vlagyimir Putyin orosz elnökOroszország, Moszkva, Kremlorosz-ukrán háború
Putyin szerint nem kritikus a helyzet, a valóság azonban egyre több orosz számára egészen mást mutat / Fotó: Alexander Kazakov / AFP

Egyre súlyosabb üzemanyaghiány alakult ki Oroszországban, miután az ukrán drón- és rakétatámadások jelentős károkat okoztak az ország olajipari infrastruktúrájában. 

A finomítókat ért csapások következtében az orosz benzintermelés az elmúlt egy évben mintegy 25 százalékkal csökkent, miközben a nyári utazási szezon és a mezőgazdasági betakarítás miatt a kereslet is magas.

A hiány mára szinte az egész országra kiterjed. A Guardian értesülései alapján már csak két orosz régiót nem érintenek az ellátási problémák, miközben a kutaknál többórás várakozás vált mindennapossá. 

Egy szibériai településen annyira elmérgesedett a helyzet, hogy egy rendőr fegyvert rántott, miután vita tört ki a sorban állók és egy előre furakodó autós között.

A problémák a gazdaságot is egyre érzékenyebben érintik. Több logisztikai vállalat arról számolt be, hogy teherautóik napokra vesztegeltek üzemanyag nélkül, míg a taxisok egy része inkább nem vállal hosszabb fuvarokat, mert attól tart, nem tud majd újra tankolni. Az ágazati szereplők szerint emiatt a fuvarok száma mintegy 20 százalékkal csökkent.

Az oroszok minden eszközt bevetnek, hogy üzemanyaghoz juthassanak

Az ellátási zavarok miatt feketepiac is kialakult. Egyes internetes oldalakon és Telegram-csatornákon jelentős felárral kínálnak benzint, miközben egyre több orosz autós Kazahsztánba vagy Kínába utazik tankolni. A jelenség már külön nevet is kapott: „benzinturizmus”.

Moszkvát sem kerülte el a válság. A főváros több benzinkútja ideiglenesen bezárt, miután júniusban dróntámadás érte az egyik legfontosabb helyi finomítót. Egyes autósok szerint már egy-két órát is várni kell a tankolásra.

A helyzetet jól mutatja, hogy az orosz kormány már Fehéroroszországból, Kazahsztánból és Indiából történő üzemanyag-import lehetőségét is vizsgálja. 

Ez rendkívül szokatlan lépés lenne egy olyan országtól, amely normál körülmények között a világ egyik legnagyobb finomított kőolajtermék-exportőre.

Vlagyimir Putyin elismerte, hogy „átmeneti üzemanyaghiány” alakult ki, ugyanakkor azt állította, hogy a helyzet nem kritikus. Független felmérések szerint azonban az ellátási gondok és a háború gazdasági következményei már az elnök népszerűségére is hatással vannak: támogatottsága júniusban négyéves mélypontra csökkent.

Súlyos csapás érte Vlagyimir Putyint: leállt Oroszország legnagyobb finomítója az ukrán dróntámadások után

Több száz kilométerre a frontvonaltól ért célba egy ukrán dróncsapás, amely megbénította az omszki olajfinomító működését. A létesítmény Oroszország egyik legfontosabb benzin- és dízelüzemanyag-termelője.

 

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