Különös fotó jelent meg Magyar Péterről a NATO-csúcson: beszédes, ki mellé állították a magyar miniszterelnököt a hivatalos fényképen – még a Facebookjára se rakta ki

Az ukrán elnök még kedden késő este arról számolt be, hogy sikeres tárgyalásokat zárt az ankarai NATO-csúcson, ahol a hivatalos program mellett több, előre nem tervezett egyeztetésre is sor került.

Különös fotó jelent meg Magyar Péterről a NATO-csúcson / Fotó: Official White House / Facebook

Az UA News beszámolója szerint az ukrán államfő a szövetség vezetőivel készült közös „családi fotó” megosztásával értékelte a napot, hangsúlyozva: Ukrajna fő célja továbbra is a légvédelem megerősítése és diplomáciai pozícióinak erősítése.

Volodimir Zelenszkij a közösségi oldalán azt írta, hogy partnerei szerint Ukrajna „joggal van jelen” a NATO-csúcson. Kiemelte, hogy a megbeszélések középpontjában a biztonsági együttműködés, a katonai támogatás és az ukrán légvédelem fejlesztése állt.

Az ukrán elnök közölte: a nap folyamán minden előre betervezett kétoldalú találkozó megvalósult,

emellett több fontos, a hivatalos programban nem szereplő egyeztetésre is sor került.

Arra ugyanakkor nem tért ki, hogy kikkel és mely országokkal. Hozzátette viszont, hogy Ukrajna továbbra is hatékony és egyenrangú partnerségre törekszik szövetségeseivel.

Különös fotó jelent meg Magyar Péterről a NATO-csúcson

Zelenszkij köszönetet mondott azoknak az országoknak is, amelyek katonai és pénzügyi támogatással segítik Ukrajnát. A csúcstalálkozón többek között Friedrich Merz német kancellárral és Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnökkel is tárgyalt. A megbeszéléseken szó volt az ukrán légvédelmi rendszer megerősítéséről, a védelmi ipari együttműködésről, a dróngyártás bővítéséről és új biztonsági projektek finanszírozásáról.

Az ukrán elnök emellett bejelentette, hogy Kijev dolgozik az úgynevezett antiballisztikus koalíció első találkozójának megszervezésén. A kezdeményezés célja, hogy a részt vevő országok összehangolják a ballisztikus rakéták elleni védelmi rendszerek fejlesztését és kiépítését.

Az ankarai NATO-csúcstalálkozó így ismét fontos fórumot biztosított Ukrajna számára, hogy szövetségeseivel egyeztessen az ország védelmi képességeinek további erősítéséről és a közös biztonsági együttműködés új irányairól.