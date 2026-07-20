Hidegzuhany: sokkoló hírt közölt a Tisza-kormány minisztere az üzemanyagárakról –„A piac majd eldönti”

Nem tartja szükségesnek az üzemanyagárak szabályozását Tanács Zoltán, a Tisza minisztere – derült ki a Bohár Dániel által közzétett videóból.

Tanács Zoltán ugyanakkor a rövid válaszban nem tért ki arra, milyen árszintnél vagy piaci helyzetben vizsgálnák felül ezt az álláspontot / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A tudományos és technológiai minisztert arról kérdezték, mikor terveznek hozzányúlni az üzemanyagok árához, amelyek az utóbbi időben folyamatosan emelkednek.

Tanács Zoltán szerint majd a piac eldönti, mi lesz az árakkal

A tárcavezető rövid válaszában világossá tette, hogy egyelőre nem látja indokoltnak a kormányzati beavatkozást.

Én nem érzem szükségesnek, a piac majd eldönti, miről van szó

– fogalmazott. Bohár Dániel a videóhoz fűzött bejegyzésében úgy értékelte a kijelentést, hogy a Tisza akkor sem szabályozná az üzemanyagárakat, ha azok tovább emelkednének. Tanács Zoltán ugyanakkor a rövid válaszban nem tért ki arra, milyen árszintnél vagy piaci helyzetben vizsgálnák felül ezt az álláspontot.

Újra lecsapódhat a geopolitikai feszültség az üzemanyagárakban

A magyar autósok is pénztárcájukon érezhetik a geopolitikai feszültség növekedését. A tapasztalatok szerint amikor a piaci referenciának számító Brent olaj hordónkénti ára tartósan megközelíti vagy átlépi a 90 dolláros szintet, az rövid időn belül megjelenik a hazai üzemanyagárakban is. A nagykereskedelmi árak ugyanis szinte azonnal lekövetik a nemzetközi olajpiaci mozgásokat, a benzinkutak pedig néhány napos késéssel általában beépítik ezeket a kiskereskedelmi áraikba.

Nem lenne meglepő, ha a múlt héten látott áremelkedések után a legutóbbi napok fejleményei már ma, hétfőn nagykereskedelmi árváltozáshoz vezetnének, amit majd a hét közepén a kutakon is láthanánk. Majd a hét közepén újabb korrekció következhet, amely péntektől vagy szombattól jelenhet meg a töltőállomások áraiban. Amennyiben a Brent a jelenlegi szint közelében marad, újabb drágulási hullámra kell felkészülni.

A helyzetet ugyanakkor egyelőre tompítja a magyar piac sajátossága. A Világgazdaság korábban arról írt, hogy bár az elmúlt napokban többször is emelkedett a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, számos hazai kúton továbbra is a korábbi védett árszintek közelében tankolhatnak az autósok. Az iparágban egyre többen beszélnek arról, hogy a piaci folyamatokhoz képest szokatlanul lassan jelennek meg a drágulások a fogyasztói árakban. Ez azonban alighanem megváltozik, amennyiben az olajár 90 dollár fölött ragad.