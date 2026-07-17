Egyértelműek a jelek: szép csendben visszahozták Magyarországon a védett árat, ügyes trükköt eszelt ki a Tisza-kormány – így működik az üzemanyag nem hivatalos ársapkája

Bár a héten már több alkalommal is drágult a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, a magyarországi kutak jelentős részén továbbra is a korábbi, úgynevezett védett árszintek közelében tankolhatnak az autósok. A piaci folyamatok alapján ez szokatlan jelenségnek számít, amelyről az iparágban is eltérő vélemények alakultak ki.

Normál piaci körülmények között minden töltőállomás maga határozza meg a kiskereskedelmi árát / Fotó: Khajornkiat Limsagul

Tovább emelkednek a nagykereskedelmi árak

Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára a Magyar Nemzetnek elmondta, hogy péntektől a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó hat forinttal, a gázolajé pedig bruttó nyolc forinttal emelkedik.

A szakember szerint normál piaci körülmények között minden töltőállomás maga határozza meg a kiskereskedelmi árát, ugyanakkor a nagykereskedelmi drágulás előbb-utóbb várhatóan megjelenik a kutakon is. Ennek időzítése attól függ, mikor érkezik az új készlet, illetve milyen árazási stratégiát követ az adott vállalkozás.

Vita alakult ki az üzemanyag-tartalékokról

Az elmúlt napokban a stratégiai készletek nagysága is vita tárgyává vált. Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) elnöke korábban arról beszélt, hogy számításai szerint a hazai készletek alacsony szinten állnak: állítása szerint a kőolajkészlet 41 napra, a gázolaj 24 napra, a benzin pedig mindössze 14 napra elegendő.

Grád Ottó ezzel szemben azt hangsúlyozta, hogy a gazdasági és energetikai miniszter korábbi bejelentése kizárólag a kőolajkészletekre vonatkozott, míg a finomított termékek visszapótlása továbbra is folyamatban van.

A szakember szerint jelenleg mintegy háromszázmillió liter benzin áll rendelkezésre Magyarországon, ami körülbelül 45 napos fogyasztást fedez. Gázolajból 35–40 napra elegendő készlet áll rendelkezésre.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a stratégiai készletezés szabályai nem írják elő külön-külön minden üzemanyagtípusból a kilencvennapos tartalékot, hanem az egyes termékek összesített készletének kell elérnie ezt a szintet. Elmondása szerint jelenleg ez az arány 87 napnak megfelelő.

Feltűnően közel maradtak a korábbi árszintekhez

A szakmai viták mellett az árak alakulása is kérdéseket vet fel.