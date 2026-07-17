Egyértelműek a jelek: szép csendben visszahozták Magyarországon a védett árat, ügyes trükköt eszelt ki a Tisza-kormány – így működik az üzemanyag nem hivatalos ársapkája
Bár a héten már több alkalommal is drágult a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, a magyarországi kutak jelentős részén továbbra is a korábbi, úgynevezett védett árszintek közelében tankolhatnak az autósok. A piaci folyamatok alapján ez szokatlan jelenségnek számít, amelyről az iparágban is eltérő vélemények alakultak ki.
Tovább emelkednek a nagykereskedelmi árak
Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára a Magyar Nemzetnek elmondta, hogy péntektől a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó hat forinttal, a gázolajé pedig bruttó nyolc forinttal emelkedik.
A szakember szerint normál piaci körülmények között minden töltőállomás maga határozza meg a kiskereskedelmi árát, ugyanakkor a nagykereskedelmi drágulás előbb-utóbb várhatóan megjelenik a kutakon is. Ennek időzítése attól függ, mikor érkezik az új készlet, illetve milyen árazási stratégiát követ az adott vállalkozás.
Vita alakult ki az üzemanyag-tartalékokról
Az elmúlt napokban a stratégiai készletek nagysága is vita tárgyává vált. Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) elnöke korábban arról beszélt, hogy számításai szerint a hazai készletek alacsony szinten állnak: állítása szerint a kőolajkészlet 41 napra, a gázolaj 24 napra, a benzin pedig mindössze 14 napra elegendő.
Grád Ottó ezzel szemben azt hangsúlyozta, hogy a gazdasági és energetikai miniszter korábbi bejelentése kizárólag a kőolajkészletekre vonatkozott, míg a finomított termékek visszapótlása továbbra is folyamatban van.
A szakember szerint jelenleg mintegy háromszázmillió liter benzin áll rendelkezésre Magyarországon, ami körülbelül 45 napos fogyasztást fedez. Gázolajból 35–40 napra elegendő készlet áll rendelkezésre.
Arra is felhívta a figyelmet, hogy a stratégiai készletezés szabályai nem írják elő külön-külön minden üzemanyagtípusból a kilencvennapos tartalékot, hanem az egyes termékek összesített készletének kell elérnie ezt a szintet. Elmondása szerint jelenleg ez az arány 87 napnak megfelelő.
Feltűnően közel maradtak a korábbi árszintekhez
A szakmai viták mellett az árak alakulása is kérdéseket vet fel.
Egri Gábor korábban azt állította, hogy politikai nyomás miatt a nagy piaci szereplők nem emelik áraikat a korábbi védett árszintek fölé. Ezt az állítást Grád Ottó nem kommentálta.
- Az elmúlt napokban ugyanakkor több autópálya melletti töltőállomáson is 594 forintos benzin- és 614 forintos gázolajár szerepelt a kijelzőkön,
- míg más kutakon pontosan a korábbi 595, illetve 615 forintos szinteken kínálták az üzemanyagot.
Ez azért keltett figyelmet, mert az autópályás kutak hagyományosan 30–40 forinttal magasabb árakkal dolgoznak, mint a városi töltőállomások. A nagykereskedelmi drágulás ellenére mégis a korábbi árszintek közelében maradtak az árak.
A kisebb kutak kerülhetnek nehéz helyzetbe
Ha a nagy piaci szereplők valóban tartósan alacsonyan tartják áraikat, az a kisebb, független benzinkutakat is alkalmazkodásra kényszerítheti.
Ez azért jelenthet problémát, mert amennyiben piaci verseny miatt értékesítenek veszteséggel, nem jogosultak arra a kompenzációra, amely a korábbi kötelező védett árak alkalmazása esetén járt volna számukra. A Magyar Nemzet szerint így előfordulhat, hogy a kisebb kutak veszteséget termelnek, miközben jogi alapon nem számíthatnak állami kártalanításra.
A kérdés különösen azután került ismét előtérbe, hogy a korábbi védett üzemanyagárakat június végén megszüntették, így elvileg ismét teljes mértékben piaci árazás működik a magyar üzemanyagpiacon.
Hihetetlen dolog történt a Mol benzinkútjain az éjjel: meghökkentő üzemanyagárakat szabott meg Magyarországon a drágulás kihirdetése után – ennyibe kerül a benzin és a dízel
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