Vitézy Dávidtól hatalmas feladatot kapott a MÁV: azonnal fel kell állítani rá a szupercsapatot Hegyi Zsoltnak

Hosszú évek után a kormány újból megbízik a MÁV-ban, és rábízza a saját fejlesztéseit – ezt Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter még a múlt heti Vasutasnapon jelentette ki. Mint felidézte, az akkori kormány több mint 20 éve úgy értékelte, hogy annyira fontos a vasútfejlesztés, hogy nem bízható a MÁV-ra. Most, 2026-ban azonban megérett az idő arra, hogy a MÁV-nak képessé kell válnia erre a feladatra. Számos más európai vasúti infrastruktúra-beruházás az állami vasúttársaság pályaműködtető társaságán belül zajlik. A MÁV-nak akár egy 2000 milliárd forint uniós forrású beruházáscsomagot is profin menedzseljen. A MÁV régi-új feladattal való felruházása a miniszer magyarázata szerint része a kormány azon gondolkodásának, hogy a vasutat sem négyéves, vagy uniós ciklusokban kell megújítani, hanem hosszú távra.

Hegyi Zsolt: szeptemberre feláll a MÁV-nál az új csapat/Fotó: Horváth Lilla

A Világgazdaság megkérdezte a MÁV Zrt. vezérigazgatóját, hogyan készül fel a társaság egy olyan, hatalmas feladatra, amilyet az elmúlt években nem végzett. „Ezzel a döntéssel a MÁV egy komoly lehetőséget, de komoly feladatot is kapott" – válaszolt Hegyi Zsolt. Feidézte, hogy az az intézményrendszer megszűnt, amely a hazai vasútfejlesztéseket végezte, különösen az európai uniós forrásból megvalósítottakat. A feladat évtizedeken keresztül a NIF Zrt-é volt, amely azonban néhány éve beolvadt a vasutat felügyelő minisztériumba. Ilyen forrásból tavaly nem is voltak különösebb vasútfejlesztések Magyarországon az uniós források befagyasztása miatt.

Most azonban, hogy ezek a források újra megérkeznek Magyarországra, létre kell hozni az említett szervezetet, amely képes az új feladatot menedzselni. A vezérigazgató is hangsúlyozta, hogy hamarosan többezer milliárd forintnyi beruházást kell megvalósítani. Ez nagyon komoly mérnöki, jogi és közgazdasági munka lesz. A MÁV-hoz kerülő feladatok közé tartozik majd

a közbeszerzések kiírása,

az építések menedzselése,

ehhez működőképes szervezeti háttérre lesz szükség.

Vezérigazgató-helyettes irányítja majd az új MÁV-szervezetet

Hegyi Zsolt elmondta, hogy az új szervezet a MÁV Pályaműködtető Zrt-n belül jön létre. A terület irányítása vezérigazgató-helyettesi szinten történik majd. Természetesen meg kell növelni a pályaműködtető társaságnál dolgozók létszámát, érkeznek majd a minisztériumból is kollégák. Még nem látható pontosan, hogy összesen hány főre lesz szükség, de nagyjából egy hónap múlva meglesz a végleges adat. „Szeptember elejére szeretnénk felállítani a csapatot, amelynek az lesz a feladata, hogy teljes körűen és folyamatosan tudja majd menedzselni a vasútfejlesztéseket, beleértve tehát a jogi, a mérnöki és a projektek lebonyolítását jelentő munkákat is" – jelentette ki.