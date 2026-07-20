Nincs megállás, Varga Mihály előre megmondta, mire készülnek a Magyar Nemzeti Bankban: az elemzőket teljesen meglepte, ami az alapkamattal történt – kedden visszatérhet a szigor

Kedden tartja soron következő kamatdöntő ülését a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, amely a múlt hónapban 25 bázisponttal vágta meg az alapkamatot. A 6 százalékra olvadó irányadó ráta nem okozott meglepetést, a jegybankelnök sajtótájékoztatója annál inkább. Varga Mihály ugyanis hosszú idő után először váltott lazább hangnemre, és egyértelmű jelét adta annak, hogy a nyári hónapokban folytatódhat a lazítás.

Nincs megállás: sorozatban másodjára vághatja meg az alapkamatot Varga Mihály / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

Nincs megállás: sorozatban másodjára vághatja meg az alapkamatot Varga Mihály

A jegybank optimizmusa a vártnál jóval kedvezőbb inflációs pályának tudható be. A júniusi inflációs jelentésében lényegében megfelezte az idei éves átlagos inflációra vonatkozó előrejelzését. Márciusban még a jegybank 3,8 százalékos inflációs prognosztizált, ehhez képest most júniusban mindössze 1,8 százalékot. A prognózis akkor az elemzőket is meglepte.

"Bár számítottunk arra, hogy az iráni háború kitörésekor felvázolt inflációs pálya érdemben fog módosulni, de ez minden képzeletet felülmúl" – nyilatkozta a Világgazdaság által megkérdezett elemző, aki szerint jegybank gyakorlatilag most azt várja, hogy az átlagos infláció idén alig fog emelkedni. Korábban az elemzők arra számítottak, hogy az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása lassanként, de megjelenik majd a magyar gazdaságban a növekvő árnyomáson keresztül. Mindez azonban nem igazolódott be, olyannyira, hogy az elemzők egyöntetűen kamatcsökkentést várnak.

Az alacsony infláció és a kockázati megítélés választások után bekövetkezett jelentős javulása egyértelműen a kamatcsökkentés mellett szólnak

– mondta a Világgazdaságnak Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy júniusi infláció mindössze 1,7 százalékon alakult, szemben az 1,9 százalékos piaci várakozással és ez a szint továbbra is a jegybanki cél, sőt, célsáv alatt van, azaz teret ad a lazításra, nem beszélve arról, hogy a 6 százalékos kamatszint ehhez az inflációhoz viszonyítva még magas.

Ráadásul a magyar kamatszint régiós viszonylatban is magasnak tekinthető:

a magyarhoz mérhetően jókora, 6,5 százalékos alapkamattal csak Románia rendelkezik, miközben ott az infláció jelentős, 10,4 százalék,

Csehországban az alapkamat 3,75 százalék (júniusban emeltek erre a szintre), miközben az infláció mindössze 1,5 százalék,

ugyanekkora a lengyel alapkamat is, 2,5 százalékos infláció mellett.

Regős szerint csak akkor tenne másképp a jegybank a júniusi ülésé, ha valami olyan tényező jött volna közbe, ami nagyon megváltoztatja a piaci helyzetet, mint amilyen például az iráni háború február végi kitörése volt. A közel-keleti konfliktus mostani kiújulása és az energiaárak emelkedése persze óvatosságra intheti a jegybank, de szerinte mintha azért is mondta volna ki ennyire expliciten előre a júliusi kamatdöntést Varga Mihály, mert számított volna erre, így viszont a döntés kapcsán már nincs nagyobb bizonytalanság. Hozzátette azt is, hogy a márciusi helyzethez képest a forint még mindig sokkal erősebb, így ugyan akkor a jegybank az év végére 5 százalék feletti inflációt várt, most ez a háború kiújulása ellenére sem reális szint, azaz nem kell annyira szigorúnak lennie.