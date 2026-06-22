Rég látott mozgástér birtokában ülhetnek össze a jegybankárok. Kedden ugyanis ismét kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, amely a piac várakozásai szerint 25 bázisponttal 6 százalékra mérsékelheti az alapkamatot.

Varga Mihály hónapok óta nem volt ilyen könnyű helyzetben: kedden még akár meglepetést is okozhat az MNB Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Nem az a kérdés, hogy vág-e az alapkamaton az MNB, hanem, hogy mekkorát – hónapok óta nem volt ilyen könnyű helyzetben Varga Mihály

Utoljára februárban lazított a monetáris kondíciókon az MNB, miután a élelmiszere világpiaci áránakcsökkenése és a forint hónapok óta tartó erősödése közel 10 éves mélypontjára lökte az inflációt. Így minden adott volt ahhoz, hogy márciusban tovább csökkenjen az alapkamat. A piac is már árazta is a következő kamatvágást, amikor közbeszólt az iráni háború. Február 28-án kitört közel-keleti konfliktus során Irán lezárta a világ olaj-és LNG kereskedelmének számító Hormuzi-szorost, a lépés hatására azonnal elszállt az olaj ára. Az európai piacon mérvadó Brent árfolyama több mint egy hónapon keresztül volt a kritikus 100 dollár fölött. Az instabil geopolitikai környezetben nem is volt más választása a jegybanknak, mint a kamatszintek tartása.

Az elmúlt egy hónapban azonban egyre a pozitív forgatókönyvek élesedtek, az iráni háború a lezárás irányába mozdult el. De volt egy ennél is erősebb tényező, ami a jegybankot a lazítás irányába tereli:

a forint árfolyama mostmár stabilan az euróval szemben 360 alatt tartózkodik, miközben az infláció emelkedése is elmaradt a várttól.

Ezek azok a tényezők most, amelyek a monetáris tanács tagjait is meggyőzhetik.

Ha csak addig valami rendkívüli esemény nem történik, biztosra veszem, hogy csökken kedden a jegybank irányadó rátája

– ezt mondta a Világgazdaságnak Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza, aki szerint az erős forint, az alacsony infláció és az energiaárak csökkenése egyaránt a kamatcsökkentés mellett szólnak, illetve a régiós szinten is magas alapkamat. A régióban csak a román alapkamat van a magyarral hasonló szinten, ott azonban az infláció nem 1,8 százalék, hanem 10 százalék feletti és a politikai helyzet sem túl stabil.

Az elemző szerint a kérdés inkább az lehet, hogy az MNB 25 vagy 50 bázispontot vág keden.

Ő inkább a 25 bázispontos vágást tartja valószínűnek a következők miatt:

A mostani jegybanki vezetés eddig is igyekezett óvatos monetáris politikát folytatni. Bár most minden pozitívnak tűnik, 3 hónapja még azt latolgattuk, hogy kell-e kamatot emelni az energiaárak elszabadulása miatt, akkor "minden lehetőség az asztalon volt". Bár valóban úgy tűnik, hogy a Közel-Keleten rendeződik a helyzet, azt azonban nem venné biztosra, hogy a béke ténylegesen működni tud és tartós lesz, mivel Irán egy erőteljes zsarolási potenciált talált magának a Hormuzi-szoros lezárásával. Szerinte ha tehát törékeny a béke, az az energiaárakban is hozhat még akár jelentősebb emelkedést, ami óvatosságra intheti a jegybankot, így érdemesebb kivárni a nagyobb vágással. A jegybank jelenleg "szembe megy a világgal". Míg az MNB esetében a lazítás lehetőségéről beszélünk, addig az EKB nemrég szigorított monetáris kondícióin és a jövőben is inkább szigorítást vár még a piac, bár ha a Közel-Keleten tényleg rendeződik a helyzet, akkor ez nem fog bekövetkezni. Egy néhány hét alatt 75 bázisponttal csökkenő kamatkülönbözet viszont már túl nagy lehet, így marad az óvatos 25 bázispontos vágás, ez viszont még abszolút belefér.

Molnár Dániel, az MGFÜ Makroelemzési Osztályának vezető elemzője is hasonló véleményen van.

Szerinte a keddi ülésen az okozna meglepetést, ha nem csökkenne 25 bázisponttal az alapkamat.

Úgy látja, agyobb lépésnek az esélye kicsi, habár az inflációs folyamatok vagy a kockázati megítélés javulása akár még indokolhatná is, de ez szembemenne az elmúlt időszakban hangoztatott óvatos és türelmes megközelítéssel, ami jelentős mértékben hozzájárult a jegybank hitelességének javulásához.