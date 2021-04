Már a Xiaomi is elkészítette hajlítható kijelzőjű mobilját

Már jó ideje a világ legnagyobb okostelefon-gyártói közé tartozik a Xiaomi, ennek megfelelően az új termékek bejelentésénél is igyekeznek követni a nagyokat. Az idén már hetekkel korábban megkezdték a közönség felkészítését az újdonságokra. Az információk aztán több részletben érkeztek, és kiderült, hogy számos új mobiltelefon, valamint laptopok és viselhető eszközök is megjelennek majd a kínai társaság kínálatában, de ami igazán érdekes, hogy azt is közölték:

az elektromos járművek piacán is megjelennek. Egyébként elektromos roller már szerepel a cég kínálatában, azonban most 1,5 milliárd dollárból elindítják az elektromos autók fejlesztését, amire a következő tíz évben a tervek szerint tízmilliárd dollárt költenek.

Az e-mobilitási elképzelések mellett a legizgalmasabb újdonság egyértelműen a vállalat első hajlítható kijelzőjű telefonja, a Mi Mix Fold.

A készülék a dizájnt tekintve a Samsung és a Huawei nyomdokain halad, vagyis belül található a nagyobb, 8,01 hüvelykes, 4:3-as képarányú OLED-kijelző, amely 2480×1860 pixel felbontású, összehajtva pedig egy 6,52 hüvelykes, 90 hertz frissítési rátájú képernyőt kapunk. A Xiaomi közlése szerint a kijelző 200 ezer hajtogatást is kibír.

A Mi Mix Foldban az okos­tele­fonok között először használtak folyékony lencsét, amellyel az emberi szem működését igyekeztek lemásolni. A technológia lényege, hogy a lencse elektromosság hatására tudja változtatni a formáját, vagyis változó fényviszonyok és körülmények között is alkalmas jó minőségű képek készítésére.

A Xiaomi ráadásul alaposan megtámogatta számítási kapacitással is az új megoldást, saját Surge C1 csipje segíti ugyanis a kamerarendszer működését, ami a cég szerint gyorsabb fókuszálást és feldolgozást tesz lehetővé. A Mi Mix Fold megkapta a már ismert, 108 megapixeles főkamerát is, illetve van még 123 fokos látószögű, 13 megapixeles felbontású szenzor is a kameraszigeten. Az új, hajlítható kijelzőjű telefon nagyon meggyőző, 5020 milliamperórás akkumulátort kapott, amely a társaság szerint most a legnagyobb a hasonló mobilok között. Ehhez egy spe­ciális megoldást alkalmaztak, párhuzamosan két akkumulátort használ a készülék, egy 2460 és egy 2560 milliamperórásat, amelyeket akár 37 perc alatt fel lehet tölteni.

A teljesítményről a Qualcomm Snap­dragon 888 processzor gondoskodik, lesz 12 és 16 gigabyte RAM-os modell is, a tárhely pedig 256, illetve 512 gigabyte-os lesz. A legolcsóbb verzió is nagyjából 1300 euró­nak megfelelő jüanba kerül, arról egyelőre nincs információ, hogy a nemzetközi piacra mikor érkezik, Kínában már elindult az előrendelés, a készülék április 16-tól lesz kapható.