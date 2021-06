Hat az Eb a médiafogyasztásra

A távközlési társaságok piacára is hat a futball-Európa-bajnokság (Eb) a lakosság médiafogyasztásán keresztül. A magyarországi felnőtt lakosság fele nem néz rendszeresen sportközvetítést, de a nemzetközi események a válaszadók 73 százalékát a képernyő elé ültetik – derült ki a Telenor legújabb kutatásából. A sporteseményeket jellemzően férfiak követik, és elsősorban a televízión keresztül. A tévét a válaszadók 70 százaléka jelölte meg, de már jól látszik az online tér jelentősége is: a válaszadók 42 százaléka internetes sajtóban, weboldalakon vagy blogon is követi kedvenc sportját, a közösségi médiában 34 százalékuk, egyéb online vagy streaming- felületen 31 százalékuk. Az utóbbi kettőt kifejezetten a 18–35 éves korosztály választja.

A kutatás szerint a válaszadók utazás közben a sporteseményekkel kapcsolatos tartalmak közül főként a statikus formákat választják – például híreket olvasnak, képeket néznek –, és csak a kisebb részük néz vagy hallgat videót, akár meccset is. E téren a fiatalok jellemzően aktívabbak, és a videós tartalmakat is csaknem kétszer akkora mértékben fogyasztják, mint az idősebbek: a 27–35 éves korosztály 24 százaléka jelölte meg ezt a tevékenységet, míg az 54–65 éveseknek csak a 13 százaléka.

A kutatás vizsgálta a több képernyős médiahasználat súlyát is, azaz hogy mennyire követnek az emberek meccsnézés közben másik képernyőn a meccsel kapcsolatos tartalmakat. Ezt a lehetőséget csak a válaszadók 12 százaléka jelölte meg, ezen belül azonban a férfiak kétszer nagyobb arányban, mint a nők. Ám az is látszik, hogy ez a fiatalokra egyre inkább jellemző: a 18–26 évesek 22 százaléka jelezte, hogy néz így sporteseményt.

A kutatásban részt vevők több mint fele azért követi a sportolók online profilját, mert érdekli a sportág, az adott személy sportolói tevékenysége (53 százalék), de sokan figyelik őket a példamutató magatartásuk, a személyiségük vagy a tevékenységük (40 százalék) miatt is. A nemek közti különbségek között szembeötlő, hogy a férfiakat sokkal nagyobb arányban érdeklik a menetrendek, statisztikák és eredmények, mint a nőket (26 százalék szemben a 17 százalékkal), míg a sportolók magánélete jóval vonzóbb a nők, mint a férfiak számára.