Lépéselőnyben a termelő középvállalatok

A kétszázmilliárd forintos beruházási pályázat a 2021–2027-es uniós ciklus zászlóshajója lehet, a tervezet alapján pedig Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl régió nagyobb, erősebb termelő, gyártó középvállalkozásai lehetnek a konstrukció abszolút nyertesei.

Rövidesen startol az új, 2021–2027-es uniós ciklus legfőbb céges fejlesztési lehetőségeit tömörítő Vállalkozásfejlesztési és innovációs operatív program (Vinop), azon belül a várva várt beruházási pályázat (Vinop-1.2.1-21), amely a tervezet szerint négy lépcsőben összesen 200 milliárd forint támogatást biztosít a mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodásához. A Világgazdaságnak nyilatkozó Tóth Ádám Ferenc, a European Conformity Check Vállalkozásfejlesztési Tanácsadó Intézet (ECC) ügyvezetője szerint a konstrukció legnagyobb nyertesei Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl régió nagyobb, erősebb termelő, gyártó középvállalkozásai lehetnek. A kiírás értelmében ugyanis ezek a cégek 249-es létszámig 60 százalékos támogatási intenzitással számolhatnak el akár 899 millió forintos forrást is. A Vinop-1.2.1-es projektek keretében szerinte várhatóan sokan nagy összegű eszközvásárlásban – például lézervágó, élhajlító vagy fröccsöntőgépek beszerzésében, ipari csarnokok felépítésében – gondolkodnak.

A kiírók azt ígérték, hogy a 2021–2027-es fejlesztési időszak összes forrásának 30 százaléka a Vinopon keresztül áramolhat közvetlenül a versenyszférába. Az előzetes bejelentések szerint ebből 400 milliárd – az év egészét tekintve pedig összesen 2000 milliárd – forintnyi pályázati pénz már januárban elérhetővé válhat. Az ECC ügyvezetője szerint az új lehetőségek közül egyértelműen a Vinop-1.2.1 a zászlóshajó, és azért jóval kedvezőbb lehetőség, mint az előző, 2014–2020-as ciklusban ennek megfelelő Ginop-1.2.1 volt, mert most például nincs TEÁOR- vagy vámtarifaszám szerinti megkötés, azaz lényegében bármilyen beruházásigényes tevékenység támogatható. Példaként hozta fel, hogy míg korábban a vendéglátás területe ugyanúgy körön kívül volt, mint például a kereskedők vagy a szolgáltatók nagy része, addig most szinte mindenki előtt zöld a lámpa. A vámtarifaszám szerinti megkötés elengedése pedig azért fontos, mert ezt megelőzően a beruházási pályázatok jellemzően nem tartalmazhattak számos lényeges gépet, például anyagmozgatási eszközt, így targoncát vagy híddarut sem. De az említett kedvezményezetti körön kívül szektor szerinti bontásban Tóth Ádám Ferenc szerint elsősorban a feldolgozóiparban tevékenykedő vállalkozások lesznek aktívak, azon belül is a fém- és műanyagiparban, esetleg a faiparban érdekeltek.

A Vinop-1.2.1 melletti további előnyöket ecsetelve Tóth Ádám Ferenc arra hívta fel a figyelmet, hogy a korábbi Ginop-felhívásban egyedi pályázóként beruházási célra 500 millió forint volt az odaítélhető összegben a plafonérték, most viszont 300–700, de ideális esetben csaknem 900 millió forint is lehet az elszámolható összköltség. Ezt megelőzően a támogatás intenzitása sem volt 50 százalék feletti, most viszont 70 százalék is lehet. Nincs kötelező vállalás a projektgazda cégek részéről sem a létszám megtartását, sem az árbevétel növekedését illetően, az ambiciózus pénzügyi tervek és eredmények azonban jól jönnek, ha elérkezik a visszamérés ideje. Ekkor állapítják ugyanis meg, hogy a feltételesen visszatérítendő forrás valóban átminősül-e tényleges támogatássá. Az ECC ügyvezetője szerint az előzetes számításaik szerint reális cél, hogy valamennyi általuk menedzselt pályázat esetében ez megtörténjen. Arra azonban érdemes odafigyelni, hogy egy cég teljesítményét nemcsak saját magához, hanem az adott iparág növekedésének országos átlagához kell majd viszonyítani, mégpedig több egzakt mutató alapján.

A szakértő szerint a Vinop-1.2.1-es pályázat már csak azért is hosszú távú beruházási lehetőség, mert a tervezet szerint 24 hónap áll rendelkezésre a megvalósításra. Ez a gyakorlatban azt jelentheti, hogy ha valaki rögtön az első, márciusi, 70 milliárd forintos keretet megnyitó körben beadja a támogatói igényét, annak jó eséllyel a nyárra, július–augusztusra meglesz az eredménye. Ha pozitív az elbírálás, akár már idén szeptemberben belevághat a tervezett fejlesztések megvalósításába, ezáltal egészen 2023 harmadik negyedévéig lefedheti pályázati pénzzel a beruházásait, és szintet léphet gyártási technológiában, ezáltal hatékonyságban, versenyképességben. Érdemes tehát messzebbre, a pillanatnyi szükségleteken túlra tekinteni. Tóth Ádám Ferenc összegezve elmondta, hogy a hazai vállalati palettán van négy-ötezer olyan cég, amely rendre érdekelt a pályázati lehetőségekben, köztük számos 600-800 millió vagy akár egy-kétmilliárd forintos éves árbevétellel, illetve legalább 25-50 alkalmazottal rendelkező szereplő. A mostani lehetőség azonban alkalmas az eddiginél szélesebb rétegek megszólítására is.