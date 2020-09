Ugrás előtt az Akko-Invest bevétele

Az Akko Invest csoportszintű bevétele az első fél évben is 100 millió forint alatt maradt. Ha azonban a múlt héten bejelentett tranzakciót sikeresen zárják, az éves jelentésben már egészen más számok szerepelnek majd.

Közel tízszeresére bővült az előző év azonos időszakához képest az Akko Invest lakó- és ipari ingatlanok bérbeadásából származó bevétele az első fél évben, ám még így is valamivel 85 millió forint alatt maradt – derül ki a holding pénteken publikált gyorsjelentéséből. A növekedés főként abból adódott, hogy a csoporthoz tartozó leányvállalatok ingatlanaikat folyamatosan ki tudták adni, emellett a társaság további részesedést szerzett három, ingatlanvagyonnal rendelkező zártkörűen működő részvénytársaságban (4 Stripe, A Plus, Aquaphor), egy XIII. kerületi, Kárpát utcai ingatlan pedig a közvetlen tulajdonába került.

A három cég közül a 4 Stripe és az A Plus esetében tavaly vásárolt résztulajdonát egy újabb 26 százalékos érdekeltséggel, 100 százalékra növelte az Akko, míg az Aquaphor teljes egészében az első fél évben került a csoporthoz. Utóbbi társaságnak Zamárdiban vannak felújításra szoruló ingatlanai, amelyeket a beruházást követően bérbeadás vagy eladás útján hasznosítanak majd. Az említett cégeken kívül a Moon Facility, a Vár-Logisztika és a francia bejegyzésű az ALQ SAS is a konszern részét képezi, végül az első fél évben a cégcsoporthoz tartozott az ALQ69 Zrt. 74 százalékos tulajdoni hányada is, amelyet azonban júliusban nyereséggel értékesítettek.

Az Akko Invest a leánycégei számára tagi kölcsönökkel biztosítja a folyamatos likviditást, a lezárt időszak végén csupán három érdekeltsége rendelkezett banki hitellel. Mindhárom élt a kormány által felkínált fizetési moratórium lehetőségével.

A cégvezetés megítélése szerint a bázishoz képest jól alakult az általa legfontosabbnak tartott két adat, az adózás előtti eredmény és a saját tőke nagysága is. Előbbi 228 millió forintos veszteségből 19 milliós nyereségbe fordult, utóbbi 2 százalékkal 5,63 milliárd forintra gyarapodott. A saját tőke ugyanakkor mintegy 340 millió forinttal zsugorodott az év végi állapothoz mérten.

Az Akko egyébként vélhetőleg utoljára jelentett 100 millió forint alatti bevételről, mivel a múlt hét elején közzétett tájékoztatás értelmében a holding megveszi az eddigi befektetéseit nagyságrendekkel felülmúló, tavaly 23 milliárd forintos bevételt elérő Neo Property Services nevű ingatlankezelőt. Az egykor még a Matáv által alapított társaságot, amely később a Wallis Ingatlan és az osztrák Strabag tulajdonában is állt, most Veres Tibor Wing Zrt. nevű cége adja el. Ismeretes, Veres Tibor a Dayton-Investen keresztül egyben az Akko legnagyobb részvényese is. Az ügylethez még az Akko Invest közgyűlésének is hozzá kell járulnia, a záráshoz pedig a finanszírozást is biztosítani kell, mivel részben banki forrásból fizetnék a vételárat. A Neo Property 2019-es nettó nyeresége 1,3 milliárd forint volt, amelynek 90 százalékát osztalékként fizették ki.

Az Akko Invest részvényei pénteken 3,3 százalékkal 434 forintra drágultak.