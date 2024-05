Havas domboldalak között, moha és lávamező mellett érkeztünk meg egy minden kerítést és védelmet nélkülöző, több épületből álló létesítményegyütteshez: nem egy cég működik ezen a területen, itt található Izland legnagyobb geotermikus erőműve, közvetlenül mellette pedig a Climeworks két épülete, az Orca és Mammuth. Szakmai sajtóutunk következő állomása ez utóbbi kettő volt.

Az izlandi telephely fontos állomása a klímaváltozás elleni harcnak / Fotó: Zováthi Domokos / Világgazdaság

A svájci cég szakembere örömmel mutatta be, hogyan zajlik a munka az üzemben és mi is az a szén-dioxid-elfogó technológia, mely a világ leggazdagabb vállalatainak figyelmét is felkeltette.

Közvetlen levegőelfogó technológiánk az éghajlatváltozás elleni küzdelem egyik kulcsfontosságú technológiai megoldása

– mesélte a cég alkalmazottja. Arról is beszélt, hogy 2021. szeptemberében helyezték üzembe a világ eddigi legnagyobb olyan létesítményét, amely képes közvetlenül kivonni a szén-dioxidot a légkörből.

A létesítmény nyolc gyűjtőkonténerből áll, egyenként 500 tonna éves befogási kapacitással. A konténerek egy központi csarnok körül vannak elrendezve, ahol minden elektromos berendezés, például a feldolgozóegység is helyet kapott, lehetővé téve a létesítmény távolról történő működtetését és vezérlését. A közvetlen levegőelnyelési folyamat futtatásához szükséges hőt és villamos energiát a pár száz méterre fekvő Hellisheidi Geotermikus Erőmű szolgáltatja. Fontos szempont volt, hogy az Orca simán beilleszkedett a gyönyörű izlandi tájba. Ezért olyan földszíneket és anyagokat választottak, amelyek természetes hatást adnak – hangsúlyozta kísérőnk.

A berendezés a forradalmi technológiával közvetlenül a levegőből köti le a szén-dioxidot, csökkentve a szén-dioxid légköri koncentrációját azzal, hogy csak megújuló energiát, hulladékból származó energiát vagy más hulladékhőt használ energiaforrásként.

A Climeworks gépe évente négyezer tonna szén-dioxidot von ki a levegőből / Fotó: Zováthi Domokos / Világgazdaság

Hogyan működik a technológia?

A folyamat három lépésből áll:

A levegő beszívása a kollektor belsejében található ventilátoron keresztül történik. Beszívása után áthalad a kollektor belsejében található szűrőn, amely felfogja a szén-dioxid részecskéket. Amikor a szűrő teljesen megtelik szén-dioxiddal, a kollektor bezárul, és a hőmérséklet körülbelül 100 Celsius-fokra emelkedik – körülbelül ugyanannyira, mint egy csésze teához szükséges víz felforralásához. Emiatt a szűrő kiengedi a szén-dioxot, hogy végül összegyűjthessék.

A szén-dioxidot ezután biztonságosan és tartósan a föld alatt tárolhatja partnerük, az izlandi Carbfix.

Az Orca 8 ilyen panelből áll, most is épülő „nagytestvére”, Mammuth nevéhez híven ennek sokszorosa, 72 elemmel képes elfogni a szén-dioxidot.

A Mammuth névre hallgató üzem még épülőben van / Fotó: Zováthi Domokos / Világgazdaság

A közvetlen légbefogás a szén-dioxid eltávolításával támogatja a természetet

Kérdésünkre, milyen előnye van ennek, és miért nem bízhatjuk a fákra, – hipotetikus, „globális” kérdés volt a helyszínen, hiszen Izlandon gyakorlatilag pár kósza fenyőt láttunk, melyek csak jóindulattal nevezhetőek erdőnek – kísérőnk elmondta, hogy a fák kulcsfontosságúak az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, mivel képesek eltávolítani a szén-dioxidot a légkörből. Mivel azonban a szárazföldi hely korlátozott, olyan megoldásokra is szükségük van, mint a közvetlen légelfogás. Üzemük 0,42 hektáron évente akár 4000 tonna szén-dioxidot is képes felfogni a levegőből. Ez majdnem ezerszer hatékonyabb, mint a fák ugyanekkora területen.

A svájci Climeworks által épített erőművet geotermikus energiával működtetik / Fotó: Zováthi Domokos / Világgazdaság

Mivel minden jóban van valami rossz, unszolásunkra elmondta: a legfőbb kritikák szerint az eljárás túl drága ahhoz, hogy globálisan ki lehessen azt terjeszteni, valamint geológusok is aggodalmunknak adtak hangot, hogy a talajban is kárt tehet.

Talán azért is van jó helyen, Izlandon az üzem, ahol a lávamezők békés takarásában dolgozhatnak tovább a szakemberek, melyre jelen helyzetünkben, ahogy csökken a Földön a zöldterület, egyre inkább szükségünk lesz a technológiára.