Díjtámogatott agrárbiztosítási rendszer A gazdálkodók – a biztosított növénykultúrától, illetve a káreseményektől függően – most is háromféle konstrukció (A, B és C típusú biztosítási szerződések) közül választhattak. Az „A” típusú, úgynevezett csomagbiztosítás esetén 8 meghatározott kárnem mindegyikére együttesen köthető biztosítás a hazánkban legnagyobb területen termesztett szántóföldi növénykultúrákra, valamint ültetvényekre. A „B” típusú biztosítás ültetvény és zöldségkultúrákra köthető 8 kárnemre, míg a „C” típusú biztosítás esetén a termelő a szántóföldinövény-kultúráit biztosíthatja a 8 kárnem közül egyre vagy többre. Az ügyfelek három biztosítótársaság, az Allianz, a Generali, a Groupama, az Agrár Biztosító magyarországi fióktelepe, valamint hét egyesület kínálatából választhatnak. Biztosítási díjtámogatás viszont csak a ténylegesen megfizetett biztosítási díj alapján nyújtható, ennek megtörténtét ellenőrzik a társaságok ezekben a napokban.