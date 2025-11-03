Bevásárolta magát a Geely a Renault brazil leányvállalatába, a kínaiak ölébe hullik a francia termelőkapacitás

A kínai Geely részesedést vásárolt a Renault brazíliai egységében, a kínai autógyártó francia szektortársának brazíliai gyárában is megindíthatja a termelést, hogy növelje dél-amerikai értékesítéseit – írta a Bloomberg hétfőn.

A Geely már a Renault brazil gyárában van

A Geely egészen pontosan 26,4 százalékos részesedést szerez a Renault do Brasilban, ezzel a Volvo Car kizárólagos és a szintén Svédországban bejegyzett Polestar többségi tulajdonosa hozzáférést szerzett a Renault értékesítési hálózatához és mérnöki központjához is – közölte a két vállalat hétfőn.

A francia autógyártó pedig a Geely révén felpörgetheti a curitibai gyár termelését, és a Geely többféle – köztük elektromos és hibrid – meghajtáshoz fejlesztett platformjaira építheti autóit, hogy bővíthesse alacsony és nulla kibocsátású járműkínálatát. A partnerek nem hozták nyilvánosságra a megállapodás pénzügyi részleteit.

A Renault az utóbbi több hasonló technológiai partnerséget is kötött az európai piacokon kívül a növekedés érdekében. Megállapodásokat írt alá mások mellett

a Qualcomm-mal,

az Alphabettel,

a Google-lal,

de magával a Geelyvel is van már partnerségi szerződése, többek között a dél-koreai piacra.

Ugyanakkor a kínai autógyártók rendületlenül terjeszkednek Európában, fokozva a versenyt a Renault megfizethető modelljeivel.

A brazil piac folyamatosan változik, míg a kínai autógyártók gyorsan növekednek

– emelte ki Fabrice Cambolive, a francia csoport növekedési igazgatója a sajtótájékoztatón.

Az elektromos járművek részesedése ugyan Dél-Amerikában még mindig alacsony, de egyre növekszik a kereslet a mild hibridek és a hibridek iránt.

A mild hibridek olyan járművek, amelyek a hagyományos belső égésű motort egy kis teljesítményű elektromos motorral kombinálják az üzemanyag-hatékonyság javítása és a károsanyag-kibocsátás csökkentése érdekében. A teljes hibriddel ellentétben a mild hibrid nem képes kizárólag elektromos hajtással haladni.

Még a brazil leány nevét is megváltoztatják

A tulajdoni változással párhuzamosan a Renault do Brasil nevét is módosítják, és a vállalat igazgatóságában mind a Renault, mind a Geely képviselői helyet kapnak. A vezérigazgatót viszont továbbra is a többségi tulajdonos Renault soraiból nevezik ki.