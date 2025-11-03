Deviza
autógyártás
Geely
Renault

Bevásárolta magát a Geely a Renault brazil leányvállalatába, a kínaiak ölébe hullik a francia termelőkapacitás

Dél-Amerikában is nyomulnak a kínai autógyártók. Brazíliában most a Geely vásárolta be magát a Renault ottani cégébe. Carlos Tavares valami ilyesmiről beszélt.
Murányi Ernő
2025.11.03., 18:40

A kínai Geely részesedést vásárolt a Renault brazíliai egységében, a kínai autógyártó francia szektortársának brazíliai gyárában is megindíthatja a termelést, hogy növelje dél-amerikai értékesítéseit – írta a Bloomberg hétfőn.

GEELY
A malajziai Proton egyik autója – a Protonban 49,9 százaléka van a Geelynek / Fotó: AFP

A Geely már a Renault brazil gyárában van

A Geely egészen pontosan 26,4 százalékos részesedést szerez a Renault do Brasilban, ezzel a Volvo Car kizárólagos és a szintén Svédországban bejegyzett Polestar többségi tulajdonosa hozzáférést szerzett a Renault értékesítési hálózatához és mérnöki központjához is – közölte a két vállalat hétfőn.

A francia autógyártó pedig a Geely révén felpörgetheti a curitibai gyár termelését, és a Geely többféle – köztük elektromos és hibrid – meghajtáshoz fejlesztett platformjaira építheti autóit, hogy bővíthesse alacsony és nulla kibocsátású járműkínálatát. A partnerek nem hozták nyilvánosságra a megállapodás pénzügyi részleteit.

A Renault az utóbbi több hasonló technológiai partnerséget is kötött az európai piacokon kívül a növekedés érdekében. Megállapodásokat írt alá mások mellett 

  • a Qualcomm-mal, 
  • az Alphabettel, 
  • a Google-lal, 
  • de magával a Geelyvel is van már partnerségi szerződése, többek között a dél-koreai piacra. 

Ugyanakkor a kínai autógyártók rendületlenül terjeszkednek Európában, fokozva a versenyt a Renault megfizethető modelljeivel.

A brazil piac folyamatosan változik, míg a kínai autógyártók gyorsan növekednek

– emelte ki Fabrice Cambolive, a francia csoport növekedési igazgatója a sajtótájékoztatón. 

Az elektromos járművek részesedése ugyan Dél-Amerikában még mindig alacsony, de egyre növekszik a kereslet a mild hibridek és a hibridek iránt.

A mild hibridek olyan járművek, amelyek a hagyományos belső égésű motort egy kis teljesítményű elektromos motorral kombinálják az üzemanyag-hatékonyság javítása és a károsanyag-kibocsátás csökkentése érdekében. A teljes hibriddel ellentétben a mild hibrid nem képes kizárólag elektromos hajtással haladni.

Még a brazil leány nevét is megváltoztatják 

A tulajdoni változással párhuzamosan a Renault do Brasil nevét is módosítják, és a vállalat igazgatóságában mind a Renault, mind a Geely képviselői helyet kapnak. A vezérigazgatót viszont továbbra is a többségi tulajdonos Renault soraiból nevezik ki.

A Renault do Brasil jelenleg 5 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik Brazíliában, és az új partnerségnek köszönhetően ez az arány öt év alatt megduplázódhat – mondta Cambolive. 

A megállapodás tudniillik lehetővé teszi, hogy évente mintegy 400 ezer járművet gyártsanak Brazíliában, beleértve egyebek között a Renault Kardian kompakt crossovert – mondta Cambolive. 

Mindketten megosztjuk egymással a know-how-unkat, a Geely pedig hozzáférést biztosít nekünk a platformjaihoz

– mondta még a francia topmenedzser.

Erről beszélt Tavares

A Renault részvényei a hírre 2,8 százalékkal, 34,64 euróra erősödtek hétfőn kora délutánig Párizsban. Év eleje óta viszont több mint 26 százalékkal morzsolódott le az árfolyam.

 

A Geely papírjai ezzel szemben Hongkongban 4 százalékkal, 17,6 HKD-ra estek hétfőn, az év első 10 hónapjában pedig összesen 20 százalékkal kerültek feljebb.   

Carlos Tavares, a Renault egyik legnagyobb konkurense, a Stellantis volt vezérigazgatója szerint a kínai autógyártók szisztematikusan átveszik az európai szektortársaikat. A munkahelyek a terjeszkedés során ugyan megmaradnak, ám az európai márkák fokozatosan eltűnnek az exmenedzser szerint, aki egyébként anno maga is kötött ilyen partnerségeket, például a szintén kínai Leapmotorral.

 

