Negyvenmilliárd dollárral lesz drágább az idei téli ünnepi időszak az Egyesült Államokban

A LendingTree modellezésében a 2024-es téli ünnepi költési adatokból indult ki, azokhoz képest vetíti előre a 40,6 milliárd dolláros növekedést. Ez az összeg a kereskedői és a fogyasztói oldalon együttesen jelentkezik, abból a vámok miatt jelentkező, a számítások szerint 28,6 milliárd dollár többletköltséget a fogyasztók viselik (átlagosan 132 dollárt), míg a fennmaradó 12 milliárd dollárt a kereskedők együttesen nyelik be – írja az Origo.

Éreztetni fogja hatását a vámháború az Egyesült Államokban az idei téli ünnepi szezonban, 40 milliárd dollárral fog többe kerülni az ünneplés idén, ez fogyasztóként 132 dolláros összeget jelent / Fotó: Unsplash

Nagy az összeg, de nem nagy ár a hosszú távú célokért

A lap kitér rá: az, hogy a vámháború többletköltséget jelent fogyasztói oldalon, nem újdonság, de a washingtoni döntéshozatal szempontjából ez vállalható ár a hosszabb távra tekintő, az amerikai gazdaságot felpörgető, fundamentális célokért. Ezek Trump elnök második elnöksége idején jól láthatók. Például:

számos gyártási tevékenység belföldre telepítése, ezáltal munkahelyek teremtése, a technológiai fölény visszaszerzése, majd az exportlehetőséget kiterjesztése;

az amerikai energiaexport növelése (erről szól például az EU-val kötött megállapodás is);

a kitettség és a külföldi függőség csökkenése, például a ritkaföldfémek kapcsán;

a szövetségi bevételek növelése, a külkereskedelmi egyenleg javítása, ezeken keresztül az állam forrásokhoz juttatása.

Ez utóbbinak pedig máris látszanak az eredményei: az amerikai kormányzati szektor bevételei nyáron a csúcsra ugrottak, 27 milliárdos többlettel zárt a költségvetés (egy évvel korábban még 71 milliárd dollár volt a hiány). Az adat tartalmazza a 27,7 milliárd dollárnyi vámbevételt is, ami majd négyszerese a tavaly júliusi 7,1 milliárd dollárnak. Szeptember végére az idei vámbevételek bőven 110 milliárd dollár fölött jártak, ami óriási eredmény.

A téli ünnepi időszak és az arra való vásárlás hamarosan a magyar kiskereskedelemben is megkezdődik, és bár jóslásokba nem érdemes bocsátkozni, de nincs előjele annak, hogy sokkal mélyebbre kell majd nyúlni a pénztárcába a karácsonyi ajándékok beszerzésekor. Az amerikai–kínai vámfeszültségnek ugyanakkor lehetnek nálunk is áttételes hatásai, például az, hogy az áprilisban elindult új időszak számos kínai gyártót gyártásának átütemezésére késztetett, tartva az amerikai megrendelések csökkenésétől. A kevesebb árut pedig drágábban lehet érvényesíteni, miközben az ellátási láncokban jelentkező kihívások is némileg árfelhajtó hatásúak.