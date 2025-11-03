Deviza
Korszakos bejelentést tettek a horvátok: kikötött az LNG Croatia tankhajó – mostantól rengeteg cseppfolyósított földgázuk lesz

Megkezdődött az új átalakító modul tesztüzeme a horvátországi Krk szigetén működő LNG-terminálon. A fejlesztés megduplázza a létesítmény kapacitását, így az évi 6,1 milliárd köbméter földgáz visszagázosítására lesz képes. Az új modul hozzájárulhat Horvátország és a térség energiaellátásának biztonságához.
VG/MTI
2025.11.03, 20:35

Tesztüzemben működik az új átalakító modul, mely megduplázza a krki LNG-terminál (cseppfolyósítottföldgáz-terminál) kapacitását – közölte hétfőn az LNG Hrvatska, a létesítményt üzemeltető horvát vállalat. A társaság tájékoztatása szerint a modulnak minden tengervíz-hőmérsékleti körülmény között át kell esnie a tesztelésen, ami néhány hetet vesz igénybe. A terminál indulásakor a rendszer beállítása hét hónapig tartott.

Korszakos bejelentést tettek a horvátok: mostantól rengeteg cseppfolyósított földgázuk lesz – kikötött az LNG Croatia tankhajó
Korszakos bejelentést tettek a horvátok: mostantól rengeteg cseppfolyósított földgázuk lesz – kikötött az LNG Croatia tankhajó / Fotó: marinetraffic.com

Az LNG Croatia nevű úszó tároló- és visszagázosító egység (FSRU) augusztus végén hajózott el a törökországi Kuzey Star hajógyárba a kiegészítő modul beépítésére és felújításra, majd október 19-én tért vissza Omisaljba. A Wartsila Gas Solutions által gyártott új modul beépítésével 

a terminál éves maximális kapacitása 3,1-ről 6,1 milliárd köbméterre nőtt. 

A fejlesztés várhatóan tovább növeli Horvátország, valamint Közép- és Délkelet-Európa földgázellátásának biztonságát. Az új kapacitások kihasználása fokozatosan bővül a szállítási hálózat fejlesztésével és új vezetékek építésével – közölte a társaság.

A horvát kormány még 2022-ben döntött a terminál bővítéséről és az ehhez kapcsolódó gázvezeték-hálózat kiépítéséről, melyet idén januárban stratégiai beruházássá nyilvánított.

Megnyílt az Adria új kapuja: átadták a 600 millió eurós fiumei konténerterminált

Hivatalosan is átadták a fiumei Rijeka Gateway konténerterminált. Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök az ünnepélyes megnyitón Horvátország egyik legjelentősebb logisztikai és infrastrukturális beruházásának nevezte a projektet, és hangsúlyozta, hogy az mintaszerű példája az állam és a magánszféra együttműködésének a kritikus infrastruktúrák fejlesztésében.

Ez a beruházás a kormány szélesebb modernizációs politikájának része, melynek célja Horvátország szoros integrációja az Európai Unió magjába, valamint a modern szuverenizmus politikájának érvényesítése

– fogalmazott a kormányfő. Rámutatott: ebbe az irányba illeszkednek a térség nagy volumenű beruházásai is, köztük a Krk szigetén megvalósult LNG-terminál, mely jelentősen növelte az energiaellátás biztonságát és a beszerzési útvonalak diverzifikációját.

A terminál első ütemben 400 méteres rakparttal és évi 650 ezer konténeregységnyi (TEU) kapacitással rendelkezik, mely a második ütemben 680 méterre és több mint egymillió TEU-ra bővül. A Rijeka Gateway teljes beruházási értéke meghaladja a 380 millió eurót, míg az ehhez kapcsolódó közúti és vasúti infrastruktúrával együtt a projekt összértéke eléri a 600 millió eurót.

