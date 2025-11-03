Deviza
Elképesztő forgalomban tépik a magyarok a lakossági állampapírokat: felrobbant a FixMÁP és a MÁP Plusz - a korábbi favorit már a fasorban sincs

Egy hónap telt el azóta, hogy az ÁKK alaposan átalakította a hazai lakossági állampapírpiaci kínálatot, a fix kamatozású papírok felé terelve a befektetőket a változó kamatfizetésű sorozatok kárára. Az elmúlt hetek állampapírpiaci statisztikáit látva egyértelműen célt ért a lépéssel a kibocsátó.
Mészáros Gergő
2025.11.03, 20:10

Az ÁKK friss statisztikái szerint a 44. héten 126 milliárd forint értékben keltek el lakossági állampapírok a magyar piacon. A friss számok szédületes ugrást jelentenek az előző héthez mérten, hiszen a 43. héten 55,4 milliárd forint értékben keltek el lakossági állampapírok hazánkban. Az ÁKK állampapírpiaci átrajzolása óta eddig gyakorlatilag folyamatosan csökkent a heti értékesítési volumen, de a friss adat most egyértelműen megtörte ezt a trendet.

állampapír,
Alaposan átalakult a hazai lakossági állampapírpiac az elmúlt hetekben / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A FixMÁP tarol, a MÁP Plusz követi a sorban: alaposan átalakult a hazai lakossági állampapírpiac

A 44. heti forgalmi lista az alábbiak szerint alakult:

  1. Fix Magyar Állampapír (FixMÁP), 81,8 milliárd forint, közel 50 milliárd forinttal több, mint az előző héten. 
  2. Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz), 31,5 milliárd forint, 24 milliárd forinttal több, mint egy hete. 
  3. Kincstári Takarékjegy (KTJ), 8,3 milliárd forint, félmilliárd forinttal kevesebb, mint a 43. héten. 
  4. Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP), 4,7 milliárd forint, közel 3 milliárd forinttal több, mint egy héttel korábban.
  5. Prémium Magyar Állampapír (PMÁP), 0,4 milliárd forint, 150 millió forinttal több, mint a megelőző héten. 

A friss adatok ismét alátámasztják az elmúlt hetek trendjeit, miszerint

  • BMÁP a várakozásoknak megfelelően hatalmasat veszített vonzerejéből a kínálat átalakítása óta, immáron negyedik hete csak a lista harmadik helyére fér fel folyamatosan csökkenő értékesítési volumennel, 
  • a MÁP Plusz lett az átalakítás legnagyobb nyertese, a lista második feléről az élmezőnybe küzdötte fel magát a sávosan emelkedő kamatot fizető papír, 
  • a FixMÁP dominanciája pedig megtörhetetlennek tűnik, az évi 7 százalékos hozamot biztosító állampapír köröket ver a lista többi helyezettjére.

Az ÁKK legfrissebb, október 15-i számokat tartalmazó adatközlése szerint a teljes lakossági állampapír-állományban továbbra is a PMÁP áll az első helyen 3981 milliárd forintos állománnyal, az egykori kedvencet ugyanakkor már lassan befogja a FixMÁP, melyben 3165 milliárd forintot tart jelenleg a lakosság. A dobogó alsó fokán a fényéből az elmúlt hetekben szintén sokat vesztő BMÁP áll, 2067 milliárd forintos állománnyal – az új sorozatok azonban aligha fogják ennél feljebb segíteni a papírt a következőkben sem. 

A fix kamatozású állampapírok felé tendál a lakosság

Az ÁKK október elejével szinte teljes egészében újraszabta a hazai lakossági állampapírpiacot, a kibocsátó célja többek közt az volt, hogy az adósságpiac szerkezetében csökkenjen a változó, például inflációt követő kötvények vonzereje, ezzel párhuzamosan nőjön a fix kamatozású papírok versenyképessége. Az ÁKK célja az volt a lépéssel, hogy mind a lakosság, mind a költségvetés biztos kamatokkal tudjon számolni állampapírpiaci ügyletei során, így egyik félnek se kelljen váratlanul megugró vagy visszaeső kifizetésekkel szembesülnie.

Az átalakításnak ezért természetesen az eddig is favoritként kezelt FixMÁP, valamint a MÁP Plusz lettek a legnagyobb nyertesei, 

hiszen az előbbi 0,5, az utóbbi 0,75 százalékponttal megnövelt kamatozással tért vissza a keresletbe október elejével. A két nagy vesztes pedig az egyik eddigi favorit, a BMÁP, valamint a korábbi, de fényéből már ezt megelőzően is nagyságrendeket vesztő PMÁP lett, mely papíroknak alaposan megnyirbálták a kamatprémiumát, így szinte minden vonzerejüket elvesztették a jelenlegi kínálatban, ismerve napjaink inflációs környezetét.

A jelenlegi felállás szerint a FixMÁP és a MÁP Plusz egyaránt 40 százalékos hozamot biztosít öt évre a befektetők számára, a megugró kereslet így semmiféleképpen nem lehet meglepetés.

Állampapír: mire elég a 40 százalékos hozam öt évre? Ezekkel a befektetésekkel verhető lehet a FixMÁP

Az elmúlt öt évben jó pár eszközzel lehetett überelni az új állampapír-kínálat favoritjait, de ez nem feltétlen jelenti azt, hogy azok jobb vételnek számítottak volna. Így érdemes mérlegelni az állampapírok és az alternatív vételek között.

