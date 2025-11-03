Elképesztő forgalomban tépik a magyarok a lakossági állampapírokat: felrobbant a FixMÁP és a MÁP Plusz - a korábbi favorit már a fasorban sincs

Az ÁKK friss statisztikái szerint a 44. héten 126 milliárd forint értékben keltek el lakossági állampapírok a magyar piacon. A friss számok szédületes ugrást jelentenek az előző héthez mérten, hiszen a 43. héten 55,4 milliárd forint értékben keltek el lakossági állampapírok hazánkban. Az ÁKK állampapírpiaci átrajzolása óta eddig gyakorlatilag folyamatosan csökkent a heti értékesítési volumen, de a friss adat most egyértelműen megtörte ezt a trendet.

Alaposan átalakult a hazai lakossági állampapírpiac az elmúlt hetekben / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A FixMÁP tarol, a MÁP Plusz követi a sorban: alaposan átalakult a hazai lakossági állampapírpiac

A 44. heti forgalmi lista az alábbiak szerint alakult:

Fix Magyar Állampapír (FixMÁP), 81,8 milliárd forint, közel 50 milliárd forinttal több, mint az előző héten. Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz), 31,5 milliárd forint, 24 milliárd forinttal több, mint egy hete. Kincstári Takarékjegy (KTJ), 8,3 milliárd forint, félmilliárd forinttal kevesebb, mint a 43. héten. Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP), 4,7 milliárd forint, közel 3 milliárd forinttal több, mint egy héttel korábban. Prémium Magyar Állampapír (PMÁP), 0,4 milliárd forint, 150 millió forinttal több, mint a megelőző héten.

A friss adatok ismét alátámasztják az elmúlt hetek trendjeit, miszerint

BMÁP a várakozásoknak megfelelően hatalmasat veszített vonzerejéből a kínálat átalakítása óta, immáron negyedik hete csak a lista harmadik helyére fér fel folyamatosan csökkenő értékesítési volumennel,

a MÁP Plusz lett az átalakítás legnagyobb nyertese, a lista második feléről az élmezőnybe küzdötte fel magát a sávosan emelkedő kamatot fizető papír,

a FixMÁP dominanciája pedig megtörhetetlennek tűnik, az évi 7 százalékos hozamot biztosító állampapír köröket ver a lista többi helyezettjére.

Az ÁKK legfrissebb, október 15-i számokat tartalmazó adatközlése szerint a teljes lakossági állampapír-állományban továbbra is a PMÁP áll az első helyen 3981 milliárd forintos állománnyal, az egykori kedvencet ugyanakkor már lassan befogja a FixMÁP, melyben 3165 milliárd forintot tart jelenleg a lakosság. A dobogó alsó fokán a fényéből az elmúlt hetekben szintén sokat vesztő BMÁP áll, 2067 milliárd forintos állománnyal – az új sorozatok azonban aligha fogják ennél feljebb segíteni a papírt a következőkben sem.