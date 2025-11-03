Brutális jóslat: élő adásban sokkolták Németországot, öt éven belül a kínaiaké lehet a Mercedes – "Ez abszurd"
A német autóipar válsága egyre mélyül: a profitok meredeken csökkennek, a vásárlókat elcsábítják a külföldi márkák, sok vállalat pedig most a dízelbotrányba is belekeveredett. Egy neves szakértő vasárnap ijesztő jövőképet festett a szektorról: lehet, hogy a legnagyobb gyártók már ezt az évtizedet sem fogják túlélni, ha nem alakulnak át gyökerestül.
Moritz Schularick, a kieli Világgazdasági Intézet (IfW) elnöke a német Caren Miosga című tévéműsorban vasárnap este tragikus jóslatot tett közzé a német autóiparról:
A legnagyobb gyártók, például a Volkswagen, a BMW és a Mercedes-Benz, akár már 2030-ra is megszűnhetnek létezni – legalábbis a jelenlegi formájukban.
Az autóipari válságról és a mentőakció lehetőségéről folytatott beszélgetésben Schularick kritikával illette a „folyamatos múltba tekintést”, amely szerinte elfedi a valódi jövőbeli kihívásokat.
„Az önvezető autók következő forradalma az, ami mellett nem szabad elsétálnunk, különben újra lemaradunk” – hangsúlyozta az elemző.
A szakember egy „Volvo-megoldást” sem zár ki a német gyártók számára, vagyis stratégiai befektetők belépését, akik képesek új technológiákat hozni és új piacokat nyitni az elöregedett óriások számára. Hozzátette: a Geely csoport példája – amely 2010 óta birtokolja a Volvo márkát – jól mutatja, hogyan lehet fennmaradni nemzetközi együttműködéssel.
A német autóipar még mindig nem fogja fel a katasztrófát
A Német Autóipari Szövetség elnöke, Hildegard Müller azonban a Handelsblatt szerint élesen visszautasította Schularick jóslatát, amelyet egyszerűen csak „abszurdnak” nevezett. Szerinte a német autógyártók sikeresek, a nehézségeket pedig részben a politikai döntések és a magas energiaköltségek okozzák.
A tévéműsorban szinten részt vevő Cem Özdemir volt miniszter – aki most a 2026-os baden-württembergi tartományi választás zöldpárti miniszterelnök-jelöltje – szintén optimizmusát fejezte ki a jövővel kapcsolatban.
Határozottan elutasította azt a felvetést – Schularickkel ellentétben –, hogy elképzelhető a Mercedes-Daimlert kínai kézbe kerülése.
Elismerte azonban, hogy jelentős erőfeszítésekre van szükség annak biztosításához, hogy a Mercedes autók német termékek maradjanak. „Mindenkinek el kell végeznie a dolgát, akkor tudjuk ezt elérni” – húzta alá.
Azonban kétségtelen, hogy a német autóipar jelenleg súlyos válságban van:
- a Volkswagen és a Porsche milliárdos veszteségeket könyveltek el;
- a Mercedes a bevételi előrejelzéseit 50 százalékkal csökkentette;
- eközben a stagnáló gazdaság, az Egyesült Államok vámjai, valamint a Kínából érkező olcsó elektromos autók tovább nehezítik a helyzetet;
- a dízelbotrány pedig jelentősen rontotta a német gyártók imázsát.
A kérdés nem az, hogy túlélnek-e a nagyok, hanem az, hogy milyen formában és milyen technológiákkal tudják átvészelni a következő évtizedet. Schularick szerint az alkalmazkodás kulcsa az innováció, és aki lemarad az önvezető autók versenyében, az könnyen eltűnhet a térképről.
