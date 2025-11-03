Svédországnak most lett elege Szerbiából: közölték a büntetést – „Nem teljesítik, amit elvárunk"

Stockholm leállítja a szerb állami intézmények támogatásának egy részét, mert a svéd kormány szerint Belgrád hátat fordított a reformoknak és a sajtószabadságnak. A pénz mostantól inkább a civil szervezetekhez kerül – Svédország szerint ugyanis Szerbia rossz irányba halad.

Benjamin Dousa miniszter szerint a svéd kormány a jogállamisági visszalépések miatt leállítja a szerb állami támogatásokat / Fotó: Anadolu via AFP

A svéd kormány hétfőn bejelentette, hogy jelentősen csökkenti a Szerbiának nyújtott pénzügyi támogatást, mivel a szerb kormány nem tett eleget a jogállamiság és a korrupció elleni küzdelem terén vállalt kötelezettségeinek.

A svéd kormány közleménye szerint Belgrád „nem mutat hajlandóságot a reformokra”, különösen az alapvető szabadságjogok, így a szólás- és sajtószabadság védelmében.

A döntés értelmében a szerb közintézmények és hatóságok számára nyújtott támogatások egy részét felfüggesztik. A svéd források ezentúl inkább a civil társadalom erősítésére, a független szervezetek és médiumok támogatására irányulnak.

Benjamin Dousa nemzetközi együttműködési és külkereskedelmi miniszter szerint Szerbia „rossz irányba fejlődik”, amit a növekvő korrupció és a jogállamiság semmibevétele is jelez. „Nem számíthatnak svéd támogatásra azok az országok, amelyek nem hajlandók megtenni a szükséges reformokat” – mondta a miniszter.

Svédország az utóbbi években az egyik legaktívabb támogatója volt a nyugat-balkáni uniós integrációnak, de a mostani lépés világos jelzés: Stockholm szerint Belgrád eltávolodik az uniós normáktól. A döntés diplomáciai szinten is feszültséget kelthet, hiszen Szerbia hosszú ideje próbálja közelíteni politikáját az Európai Unióhoz, miközben egyre szorosabb kapcsolatokat ápol Oroszországgal és Kínával.

Stockholm távozik, de a szerbek már amerikai pénzesőre készülnek

A svéd támogatások átcsoportosítása nemcsak anyagi, hanem politikai üzenet is: az uniós tagállamok türelme fogyóban van Belgráddal szemben. Ha a szerb kormány nem tér vissza a reformpályára, a jövőben más nyugati országok is követhetik Stockholm példáját – ami komoly érvágás lehet Szerbia európai integrációs törekvéseinek.

A svédek azonban nehezen tudnak majd politikai nyomást gyakorolni, a döntés időzítése miatt: az ugyanis pont akkor született meg, amikor Belgrád hirtelen az amerikai befektetők célpontjává vált. Mint arról korábban már írtunk, a bejelentés előtt derült ki, hogy várhatóan zöld utat fog kapni ott Jared Kushner egyik legnagyobb európai beruházása a szerb fővárosban: a kontinens első Trump Hotelje, amely egy 500 millió dolláros befektetést jelent Belgrád számára.