A hazai zöldborsó-termelés és -feldolgozás uniós szinten is számottevő, a külkereskedelmi egyenleg növeléséhez is hozzájárul, ennek ellenére csökken a vetésterület. Kérdés az is, hogy miként sikerül pótolni a nagy felvevőpiacnak számító Oroszországot.

Az elmúlt években csökkent Magyarországon a zöldborsó vetésterülete, 18 ezer hektáron 90 ezer tonna zöldborsót termeltek 2020-ban, míg 2019-ben 91,4 ezer tonnát – idézte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatait az Agrárközgazdasági Intézet (AKI). Szakértők szerint idén a zöldborsó vetésterülete tovább zsugorodott. Ugyancsak a KSH adatai szerint Magyarországon a friss és feldolgozott (fagyasztott és konzerv) zöldborsó külkereskedelmi egyenlege pozitív. A zöldborsókonzerv kivitele az egy évvel korábbihoz képest 19 százalékkal, 47,9 ezer tonnára csökkent 2021-ben. A legfontosabb felvevőpiac Oroszország volt, emellett Németországba, Olaszországba, Litvániába és Romániába is szállítottak zöldborsót. Fotó: MTI/Ujvári Sándor Az idei első negyedévben 14 százalékkal, 11,4 ezer tonnára bővült az exportpiacokon eladott zöldborsókonzerv mennyisége az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb felvevőpiac Németország (1,85 ezer tonna) és Oroszország (1,85 ezer tonna) volt. A fagyasztott zöldborsóból tavaly 11 százalékkal, 11,7 ezer tonnára nőtt a kivitel, a legnagyobb felvásárlónak Románia és Németország bizonyult. Az idei év első három hónapjában a fagyasztott zöldborsó kivitele 11 százalékkal, 3,17 ezer tonnára, a behozatala 60 százalékkal, 1,24 ezer tonnára nőtt 2021 azonos időszakához viszonyítva. A magyar piacra elsősorban Belgiumból és Lengyelországból érkezett fagyasztott zöldborsó. Az AKI adatai szerint a Budapesti Nagybani Piacon a zöldborsó kilónkénti átlagos termelői ára 950 forint volt 2021-ben, ami 13 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál. A zöldborsó az idén a 19. héten jelent meg a kínálatban kilogrammonként 2400 forintos áron, a 19–23. hét átlagában pedig a termelői ára 912 forintra csökkent, ami 28 százalékos visszaesés az előző év azonos időszakához képest. A 2021-es adatok szerint az Európai Unió első három legnagyobb zöldborsótermelője Franciaország, Spanyolország és Magyarország volt. Az EU27 belső piacán a legnagyobb zöldborsókonzerv-exportőr 34,1 ezer tonnával Magyarország, a legnagyobb zöldborsókonzerv-importőr pedig Németország volt ugyanekkor, az utóbbi 24,7 ezer tonnát vitetett be. Az unió zöldborsókonzerv-kivitele lényegesen meghaladta a behozatalt, az 55,5 ezer tonna konzervkivitellel szemben 6,2 ezer tonna import állt 2021-ben. A harmadik országok irányába Olaszország volt az unió vezető exportőre 21,8 ezer tonnával, majd Magyarország következett a sorban 13,7 ezer tonnával. Az EU legnagyobb célpiaca, Oroszország felé tavaly 19 százalékkal, 15,8 ezer tonnára nőtt, míg az Egyesült Királyság felé 63 százalékkal, 8 ezer tonnára csökkent a közösség exportja. Az unió belső piacára a harmadik országok közül elsősorban Törökországból (1,9 ezer tonna), a Moldovai Köztársaságból (1,2 ezer tonna) és Kínából (1,1 ezer tonna) került zöldborsókonzerv. Az unió belső piacán a fagyasztott zöldborsó legnagyobb exportőre a 75,2 ezer tonnát a piacra dobó Belgium volt 2021-ben, majd Spanyolország (27,7 ezer tonna) és Franciaország (23,9 ezer tonna) következett a sorban. A legtöbb fagyasztott zöldborsót Németország és Olaszország vásárolta a közösség piacán, 29 ezer, illetve 27 ezer tonnát. Az EU egyenlege pozitív a fagyasztott zöldborsó külkereskedelmében, a 125,9 ezer tonnás exporttal szemben 33,6 ezer tonna beszállított mennyiség állt 2021-ben. Az EU legnagyobb célpiaca, Algéria felé 12 százalékkal, 26,2 ezer tonnára nőtt, ugyanakkor az Egyesült Államok felé 1 százalékkal, 19,7 ezer tonnára, az Egyesült Királyság felé pedig 20 százalékkal, 18,2 ezer tonnára csökkent a közösség exportja a megfigyelt időszakban. Az unió belső piacára a harmadik országok közül elsősorban az Egyesült Királyságból (23,5 ezer tonna) került fagyasztott zöldborsó. A legnagyobb frisszöldborsó-exportőr, Franciaország 72 ezer tonnát juttatott a belső piacra, a legnagyobb importőr, Belgium pedig 146,5 ezer tonnát vett az EU-n belül. Emellett az unió 18,7 ezer tonna friss zöldborsót vásárolt harmadik országoktól.

