Súlyos helyzetbe sodorta az agráriumot az aszály – többféle segítséghez juthatnak a gazdák Elmaradt a hét végén is az esőzés, hiába érkezett meg a hidegfront, az aszály tovább tombol. A gazdálkodók a most már ismert agrárkárenyhítési rendszeren túl egyéb segítséget is kapnak a kormánytól.