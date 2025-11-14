Lendületben a Dél – az EKB új dilemmája?

Az EKB-nak úgy kellett egységes monetáris politikát kialakítania, hogy az eurózóna tagállamainak gazdasági szerkezete, termelékenysége, pénzügyi és munkaerőpiaci helyzete drámaian eltért egymástól. Míg az „északi” eurózóna-országok – például Németország, Belgium vagy Franciaország – növekedést és külkereskedelmi többletet mutattak viszonylag alacsony munkanélküliségi ráták mellett, addig a déli államok, mint Görögország, Olaszország vagy Spanyolország, mély recesszióval és adósságválsággal küzdöttek, több éven át ikerdeficit és rendkívül magas strukturális munkanélküliség mellett működve.

A Dél lendületben – az EKB új dilemmája? / Fotó: dancar / Shutterstock

Egyetlen közös valuta, egyetlen kamatláb – de nagyon különböző gazdasági valóságok.

Közelít-e egymáshoz Észak és Dél?

A munkanélküliségi rátákat vizsgálva a lenti ábra alapján egyértelmű, hogy 2012-től napjainkig a dél-európai eurózónatagok esetében következett be a legnagyobb csökkenés. Mindenképp jó hír, hogy a konvergencia nem amiatt következett be, mert az euróövezet északi részén nőtt volna a munkanélküliség, esetükben is csökkenésről beszélhetünk, de az alacsonyabb kiindulási szint miatt az mérsékeltebb volt.

A munkanélküliség csökkenése kétségtelenül pozitív fejlemény, ugyanakkor önmagában még nem jelenti a gazdaság hatékonyságának javulását. Éppen ezért érdemes megvizsgálni, hogy 2007 és 2024 között miként alakult a termelékenység és az egységnyi munkaerőköltség, hiszen ezek mutatják meg valójában, mennyire fenntartható és versenyképes a foglalkoztatás bővülése. Az adatok a vizsgált országok esetében alább láthatók:

Az adatok arra utalnak, hogy az eurózónán belüli konvergencia az elmúlt években előrehaladt, különösen a munkaerőpiaci folyamatokban. A déli tagállamokban 2013 és 2024 között jelentősen csökkent a munkanélküliség, sokkal nagyobb mértékben, mint az északi országokban. Ez részben annak köszönhető, hogy a válság után bőséges munkaerő-tartalék állt rendelkezésre, így a gazdasági élénkülés gyorsan lekötötte a korábban nem dolgozó munkaerőt. Ezzel szemben az északi tagállamokban – ahol a foglalkoztatás már a válság előtt is magas volt – a munkanélküliség csökkenése mérsékeltebbnek bizonyult.