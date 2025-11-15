Egy-egy nagy beruházás hatalmas változást tud okozni a keresetekben a vármegyékben

A legjobb munkaerőpiaci mutatókkal a főváros mellett Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest és Veszprém vármegye rendelkezett, ahol a foglalkoztatási arány a legkedvezőbbek közé tartozott, miközben a munkanélküliségi ráta is alatta maradt az országosnak. Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Tolna és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben ezzel szemben az alacsony foglalkoztatottsághoz magas munkanélküliség is társult. A leginkább Tolna, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében (10,8, valamint 10,4 százalékkal), a legkevésbé Győr-Moson-Sopron és Nógrád vármegyében (7,1, illetve 7,7 százalékkal) nőtt a nettó átlagkereset – írta az Origo.

Szijjártó Péter jelentette be a békéscsabai beruházást Fotó: Lehoczky Péter



Beruházás: a fejlesztések hozzák el az előrelépést

Központi Statisztikai Hivatal a legalacsonyabb értékeket továbbra is Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében regisztrálta. Itt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók kedvezmények figyelembevételével számított havi nettó átlagkeresete 2025 első félévében 356 ezer forint volt. A 10,4 százalékos bővülés ugyan meghaladta az országos növekedés mértékét, ám az átlagkereset 25 százalékkal továbbra is alatta maradt az országosnak A havi nettó átlagkeresetek a versenyszférában tíz százalékkal, 358 ezer forintra, a költségvetési szférában 10,3 százalékkal, 342 ezer forintra nőttek.

A nem túl kecsegtető adat azonban már a közeljövőben javulhat, hiszen új cég érkezik a Flextronics egykori nyíregyházi telephelyére, illetve egy másik kínai vállalat is a kelet-magyarországi város ipari parkját választotta működési helyszínéül.

Az autóipari és szeparátoranyag-gyártásra szakosodott cégek 85 milliárd forint értékű beruházással mintegy 600 új munkahelyet teremtenek a Nyíregyháza környéki lakosoknak.

Ezzel javulnak a térség foglalkoztatási adatai és a nettó átlagbérek növekedése is prognosztizálható.

A második leggyengébb nettó átlagkeresetet 2025 első negyedévében Békés vármegyében találjuk. Ez kereken 360 ezer forint, ami 9,1 százalékkal haladta meg az előző évit. A növekedés belesimul az országos átlagba. Így nagyjából változatlanul a korábbi hónapokhoz képest a vármegyei alkalmazottak 24 százalékkal kevesebbet kerestek az országos átlagnál. Ám a békésieknek bizakodásra adhat okot, hogy az elmúlt évek fejlesztései révén

a térség infrastrukturálisan felzárkózott,

és megnyílt az út a nagy nemzetközi beruházások előtt is.

Ékes példája ennek, hogy a Vulcan Shield Global szingapúri vállalat 280 milliárd forintos beruházásával hamarosan 2500 új munkahelyet teremt Békéscsabán.

