Ennyit követel Trump a BBC-től, Magyarországon nagyvállalatot lehetne venni érte

A BBC a héten bocsánatot kért az amerikai elnöktől azért, ahogyan 2021. január 6-i capitoliumi beszédét szerkesztették, kártérítést azonban nem akar fizetni a kötelező előfizetésekből működtetett brit közszolgálati műsorszolgáltató. Lehet, hogy erre mégis kénytelen lesz, és mint most kiderült, irdatlan összegről van szó, amelyből ki lehetne vásárolni akár valamelyik nagyvállalatot is a magyar tőzsdén.

BBC-kártérítés: Trump milliárdokra perel / Fotó: AFP

Egy nappal azután, hogy a BBC elutasította kártérítési követelését, Donald Trump az elnöki gép fedélzetén közölte, hogy a jövő héten perel. Pontos összeget még nem tudott mondani: úgy becsülte, 1 és 5 milliárd dollár körüli lehet (1 dollár = 330,79 forint).

Be is vallották, hogy csaltak… megváltoztatták a számból elhangzó szavakat. Ez rosszabb, mint amit a CBS tett Kamalával

– mondta a brit Financial Times szerint, Kamala Harrisre, a Demokrata Párt elnökjelöltjére utalva, akivel a választási kampányban tévévitát is folytatott.

A BBC egyébként csütörtökön este bocsánatot kért Donald Trumptól, miután az kilátásba helyezte a pert. A közszolgáltató Panorama című dokumentumműsora azt sugallta: beszédében az elnök arra buzdította híveit, hogy rohamozzák meg a Capitoliumot, miközben a törvényhozók épp Joe Biden választási győzelmét és Trump vereségét tárgyalták.

A BBC azt közölte, hogy bár „őszintén sajnálja, ahogyan a videoklipet megszerkesztették, határozottan nem ért egyet azzal, hogy lenne alapja egy rágalmazási keresetnek”.

Trump korábban jogi lépéseket tett amerikai médiacégek — köztük a CBS — ellen is, amiért állítása szerint úgy szerkesztettek meg egy interjúfelvételt Harrisszel, hogy koherensebbnek tűnjön.

A CBS anyavállalata, a Paramount, valamint az ABC 16 millió, illetve 15 millió dollár megfizetésébe egyezett bele, hogy rendezzék az elnök rágalmazási pereit.